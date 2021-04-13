Герцогиня Сассекська Меган Маркл не прилетить на похорон принца Філіпа через те, що вона не хоче бути в центрі уваги.

Крім цього, лікар порадив Меган Маркл утриматися від перельотів, оскільки вона перебуває на шостому місяці вагітності.

За словами інсайдерів, дружина принца Гаррі зізналася, що між нею та принцом Філіпом був особливий зв’язок і вона обожнювала герцога Единбурзького.

– Меган сказала, що саме в цей час сім’я повинна згуртуватися, забути про розбіжності і об’єднатися як єдине ціле. Вона навіть готова пробачити королівську сім’ю та рухатися вперед, оскільки це те, чого хотів би принц Філіп, – йдеться у джерелі.

За словами герцогині Сассекської, візит принца Гаррі до Лондона – вдалий час, щоб налагодити стосунки зі старшим братом та батьком, і для цього не потрібна її присутність.

Принц Гаррі повернувся до Великої Британії

Герцог Сассекський принц Гаррі повернувся до Великої Британії, щоб прийти на похорон чоловіка королеви Єлизавети II та свого дідуся принца Філіпа.

Принца Філіпа поховають 17 квітня у місті Вінздор. Приватна служба пройде у каплиці у Віндзорському замку.

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images