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Валентина Чорна |

Після розлучення з Кардаш’ян: Каньє Вест вимагає спільної опіки над дітьми

Американський реп-виконавець Каньє Вест вимагає спільної опіки над чотирма дітьми після розлучення із зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.

Після розлучення з Кардаш’ян: Каньє Вест вимагає спільної опіки над дітьми

Каньє Вест вимагає як юридичної, так і фізичної опіки над дітьми. З таким проханням репер звернувся до суду в Лос-Анджелесі.

Також Каньє вже подав свою відповідь на прохання Кім Кардаш’ян про розлучення.

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Зіркове екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.

Розлучення Кім Кардаш’ян та Каньє Веста

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян подала документи на розлучення з репером Каньє Вестом.

Причиною розлучення Кім вказала непримиренні розбіжності. Наразі подружжя живе окремо і не контактує між собою. За словами інсайдера, Каньє вже забрав всі свої речі зі спільного будинку в Калабасасі, що неподалік Лос-Анджелеса.

Джерело: TMZ

ФотоDreamstime

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