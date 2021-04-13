Американський реп-виконавець Каньє Вест вимагає спільної опіки над чотирма дітьми після розлучення із зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.

Каньє Вест вимагає як юридичної, так і фізичної опіки над дітьми. З таким проханням репер звернувся до суду в Лос-Анджелесі.

Також Каньє вже подав свою відповідь на прохання Кім Кардаш’ян про розлучення.

Зіркове екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.

Розлучення Кім Кардаш’ян та Каньє Веста

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян подала документи на розлучення з репером Каньє Вестом.

Причиною розлучення Кім вказала непримиренні розбіжності. Наразі подружжя живе окремо і не контактує між собою. За словами інсайдера, Каньє вже забрав всі свої речі зі спільного будинку в Калабасасі, що неподалік Лос-Анджелеса.

Джерело: TMZ

Фото: Dreamstime