Помер Леонід Борткевич – соліст гурту Пісняри

Білоруський музикант та соліст гурту Пісняри Леонід Борткевич помер на 71-му році життя.
Про смерть Леоніда Борткевича повідомив директор колективу Золоті голоси легендарного ансамблю Пісняри Микола Бабичев на своїй сторінці у Facebook.
– Сьогодні в Мінську помер один з легендарних Піснярів Леонід Борткевич! Світла пам’ять артисту! – написав Микола Бабичев.
Леонід Борткевич став солістом гурту Пісняри у 1970 році.
У 1989 році разом з дружиною Ольгою Корбут та сином музикант поїхав до США. Після десяти років життя там Борткевич повернувся у Білорусь та знову став учасником Піснярів.
Після смерті керівника гурту Володимира Мулявіна Борткевич заснував власний колектив з такою ж назвою.
Солістові гурту Пісняри закрили в’їзд в Україну
Солістові білоруського гурту Пісняри Валерію Дайнеко закрили в’їзд в Україну через незаконну поїздку в анексований Крим у серпні 2020 року.
Прикордонники зупинили Валерія в аеропорту Бориспіль. Музиканту закрили в’їзд в Україну на три роки.
Фото: Пісняри