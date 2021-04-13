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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Помер Леонід Борткевич – соліст гурту Пісняри

Білоруський музикант та соліст гурту Пісняри Леонід Борткевич помер на 71-му році життя.

Леонид Борткевич

Про смерть Леоніда Борткевича повідомив директор колективу Золоті голоси легендарного ансамблю Пісняри Микола Бабичев на своїй сторінці у Facebook.

– Сьогодні в Мінську помер один з легендарних Піснярів Леонід Борткевич! Світла пам’ять артисту! – написав Микола Бабичев.

Леонід Борткевич став солістом гурту Пісняри у 1970 році.

У 1989 році разом з дружиною Ольгою Корбут та сином музикант поїхав до США. Після десяти років життя там Борткевич повернувся у Білорусь та знову став учасником Піснярів.

Після смерті керівника гурту Володимира Мулявіна Борткевич заснував власний колектив з такою ж назвою.

Солістові гурту Пісняри закрили в’їзд в Україну

Солістові білоруського гурту Пісняри Валерію Дайнеко закрили в’їзд в Україну через незаконну поїздку в анексований Крим у серпні 2020 року.

Прикордонники зупинили Валерія в аеропорту Бориспіль. Музиканту закрили в’їзд в Україну на три роки.

Фото: Пісняри

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