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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Топ-5 відомих пісень у виконанні Леоніда Борткевича

Білоруський музикант Леонід Борткевич був одним з найкращих солістів гурту Пісняри. Він став відомий завдяки виконанню таких пісень як Березовый сок, Вероника, Алеся, Беловежская пуща та багатьох інших.

Леонид Борткевич

У 1979 році музикант отримав звання заслуженого артиста Білоруської РСР. Крім цього, він був лауреатом багатьох міжнародних фестивалів та конкурсів.

Також Леонід випустив автобіографічну книгу Пісняри та Ольга, в якій поділився деталями свого особистого життя та розповів про унікальність ансамблю Пісняри.

Добірку відомих хітів у виконанні Леоніда Борткевича – дивіться на Фактах ICTV.

Березовый сок

Алеся

Беловежская пуща

Вероника

Александрина

Смерть Леоніда Борткевича

Соліст гурту Пісняри  Леонід Борткевич помер 13 квітня на 71-му році життя.

Сумну звістку повідомив директор колективу Золоті голоси легендарного ансамблю Пісняри Микола Бабичев. Причина смерті Леоніда Борткевича поки невідома.

Фото: Пісняри

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