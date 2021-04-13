Білоруський музикант Леонід Борткевич був одним з найкращих солістів гурту Пісняри. Він став відомий завдяки виконанню таких пісень як Березовый сок, Вероника, Алеся, Беловежская пуща та багатьох інших.
У 1979 році музикант отримав звання заслуженого артиста Білоруської РСР. Крім цього, він був лауреатом багатьох міжнародних фестивалів та конкурсів.
Також Леонід випустив автобіографічну книгу Пісняри та Ольга, в якій поділився деталями свого особистого життя та розповів про унікальність ансамблю Пісняри.
Добірку відомих хітів у виконанні Леоніда Борткевича – дивіться на Фактах ICTV.
Березовый сок
Алеся
Беловежская пуща
Вероника
Александрина
Смерть Леоніда Борткевича
Соліст гурту Пісняри Леонід Борткевич помер 13 квітня на 71-му році життя.
Сумну звістку повідомив директор колективу Золоті голоси легендарного ансамблю Пісняри Микола Бабичев. Причина смерті Леоніда Борткевича поки невідома.
Фото: Пісняри