Чутки про те, що американська акторка Дженніфер Еністон має намір усиновити дитину з дитячого будинку розвіяли представники зірки.

Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація, що 52-річна Дженніфер Еністон має намір удочерити дівчинку з мексиканського дитячого будинку, якому допомагає фінансово.

Все почалося з того, що нібито акторка розповіла про це своїм колегам по серіалу Друзі під час зйомок спецвипуску.

Представники Еністон відреагували на цю інформацію та заявили, що ця новина не відповідає дійсності. Сама зірка жодних коментарів з цього приводу не давала.

Новий епізод серіалу Друзі

Зйомки спецвипуску серіалу Друзі, вихід якого анонсували на травень 2020 року, перенесли. Через пандемію коронавірусу вони розпочалися навесні 2021 року.

Відомо, що в шоу знімуться всі виконавці головних ролей: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер.

У число продюсерів увійдуть творці серіалу Девід Крейн і Марта Кауффман.