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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Дженніфер Еністон стане мамою: реакція представників акторки

Чутки про те, що американська акторка Дженніфер Еністон має намір усиновити дитину з дитячого будинку розвіяли представники зірки.

Дженніфер Еністон

Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація, що 52-річна Дженніфер Еністон має намір удочерити дівчинку з мексиканського дитячого будинку, якому допомагає фінансово.

Все почалося з того, що нібито акторка розповіла про це своїм колегам по серіалу Друзі під час зйомок спецвипуску.

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Представники Еністон відреагували на цю інформацію та заявили, що ця новина не відповідає дійсності. Сама зірка жодних коментарів з цього приводу не давала.

Новий епізод серіалу Друзі

Зйомки спецвипуску серіалу Друзі, вихід якого анонсували на травень 2020 року, перенесли. Через пандемію коронавірусу вони розпочалися навесні 2021 року.

Відомо, що в шоу знімуться всі виконавці головних ролей: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер.

У число продюсерів увійдуть творці серіалу Девід Крейн і Марта Кауффман.

Джерело: TMZ

Фото: Depositphotos

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