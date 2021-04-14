Стримінговий сервіс Netflix продовжив серіал Бріджертони на третій та четвертий сезони. На разі проходить виробництво другого сезону.

Представники платформи Netflix зазначили, що вони не планують припиняти знімання серіалу Бріджертони. А навпаки, у команди є кілька крутих задумів, які сподобаються глядачеві.

– Творча команда, яку очолює Шонда Раймс, знала матеріал і поставила красиву, емоційну, романтичну драму. У нас ще є кілька захоплюючих планів на майбутнє і ми думаємо, що глядачі будуть у захваті, – повідомляє джерело.

Прем’єра першого сезону Бріджертонів відбулася 25 грудня 2020 року. Це історична драма, в основу якої лягли романи письменниці Джулії Квін. Читайте Батьки були в шоці: Реге-Жан Пейдж про зйомки секс-сцен серіалу Бріджертон Події стрічки розгортаються у Лондоні 19 століття. У центрі сюжету – родина Бріджертонів, яка намагаються видати заміж старшу доньку.

Серіал потрапив у десятку найкращих телепроектів 2020 року за версією американського інституту кіно.

Серіал Бріджертони лідирує за переглядами в Україні

Кількість переглядів серіалу Бріджертони від Netflix досягла 63 млн протягом чотирьох тижнів після дебюту. Таким чином він став лідером серед українських глядачів.

Серіал також вийшов на перше місце у топ-10 рейтингу Netflix у 76 країнах, зокрема в Україні, США, Великій Британії, Бразилії, Франції та Південній Африці.

Джерело: The Hollywood Reporter

Фото: Netflix Queue