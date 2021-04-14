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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Валентина Чорна |

Глядачі будуть у захваті: Netflix продовжив серіал Бріджертони на два сезони

Стримінговий сервіс Netflix продовжив серіал Бріджертони на третій та четвертий сезони. На разі проходить виробництво другого сезону.

Бриджертоны

Представники платформи Netflix зазначили, що вони не планують припиняти знімання серіалу Бріджертони. А навпаки, у команди є кілька крутих задумів, які сподобаються глядачеві.

– Творча команда, яку очолює Шонда Раймс, знала матеріал і поставила красиву, емоційну, романтичну драму. У нас ще є кілька захоплюючих планів на майбутнє і ми думаємо, що глядачі будуть у захваті, – повідомляє джерело.

Прем’єра першого сезону Бріджертонів відбулася 25 грудня 2020 року. Це історична драма, в основу якої лягли романи письменниці Джулії Квін.

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Події стрічки розгортаються у Лондоні 19 століття. У центрі сюжету – родина Бріджертонів, яка намагаються видати заміж старшу доньку.

Серіал потрапив у десятку найкращих телепроектів 2020 року за версією американського інституту кіно.

Серіал Бріджертони лідирує за переглядами в Україні

Кількість переглядів серіалу Бріджертони від Netflix досягла 63 млн протягом чотирьох тижнів після дебюту. Таким чином він став лідером серед українських глядачів.

Серіал також вийшов на перше місце у топ-10 рейтингу Netflix у 76 країнах, зокрема в Україні, США, Великій Британії, Бразилії, Франції та Південній Африці.

Джерело: The Hollywood Reporter

Фото: Netflix Queue

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