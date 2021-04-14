Співачка з Південної Кореї та учасниця k-pop гурту Blackpink Rose побила два світові рекорди на старті сольної кар’єри.

24-річна Розанна Пак 12 березня випустила перший кліп на пісню On The Ground. За першу добу він набрав понад 41,6 млн переглядів та став найпопулярнішим відео сольного k-pop виконавця на YouTube.

Таким чином співачка побила рекорд південнокорейського артиста Psy з піснею Gangnam Style. У 2012 році кліп зібрав 36 млн переглядів за 24 години.

Також Розанна стала першою артисткою, яка очолила американські рейтинги Global Billboard 200 і Billboard Global Excl. US одночасно як сольна співачка та учасниця гурту.

Її перший сингл та новий трек колективу Lovesick Girls разом зайняли першу сходинку в музичних чартах.

Гурт Blackpink

K-pop-гурт Blackpink, який складається з чотирьох дівчат, утворився у 2016 році. Розанна Пак стала останньою учасницею, яка приєдналася до колективу.

Учасниці гурту вже мають премії Teen Choice та MTV Video Music Award.

Фото: BLACK PINK – Rose

Джерело: Guinness world records