Українська акторка Вікторія Булітко розповіла, кого з команди Дизель Шоу може назвати своїм другом та поділилася ідеєю створення нових персонажів. А також повідала, як провела локдаун.

Прибиральниця, дівчина легкої поведінки, вихователь, стюардеса, невірна дружина та багато інших образів з легкістю може приміряти на себе зірка Дизель Студіо Вікторія Булітко. Крім телевізійних героїв у артистки є й інстаграмні, які радують підписників під час карантину.

Ексклюзивне інтерв’ю Вікторії Булітко – читайте на Фактах ICTV.

– Чи можете ви назвати когось із Дизель Шоу своїм другом?

– Найбільше я дружу з Євгеном Сморігіним. Ми знайомі 11 років. Буває, що сваримося, але рідко, та відразу ж миримося. Ми дуже схожі за характером, за манерами та у побутових питаннях.

Під час карантину ми скидаємо одне одному фільми, серіали та відео. Коли бачимося в реальному житті, то відчуваємо радість.

– Чи змінився гумор з появою Covid-19?

– Все більше жартів про карантин. Гумор завжди підлаштовується під світ, не варто брати конкретний приклад з коронавірусом. Ми просто відображаємо реальність.

– Наскільки вам близькі ваші персонажі, які з’явилися під час карантину? Як ви їх вигадали?

– Важко сказати, який образ у мене найулюбленіший. Але є ті, що подобаються більше за інші, наприклад, Єфросинія Кондратьєва, яка дуже подобається глядачеві. Я люблю побавитися, покривлятися. В цьому образі можу робити все, що завгодно, і навіть не зовсім пам’ятаю, що роблю на сцені, коли граю Кондратьєву.

– Є ще Віка Квартирна, вона народилася в той момент, коли нас тільки посадили на карантин. Мені було нудно та хотілося кудись подіти свою енергію, так я почала писати пісні за допомогою авторів.

– Чи є локдаун для вас проблемою?

– Мені локдаун дався легко, ніби офіційна відпустка. Ось якби весь світ продовжував працювати, а я ні, то тоді було б складніше, а так завмерло все. Я нікуди не поспішала та виспалася.

– Ви командний гравець або одинак?

– Я дуже люблю командну гру, але не вмираю від нудьги, якщо перебуваю на самоті. Завжди знайду, чим зайнятися. Раніше я думала, що коли народжу, то не зможу сидіти вдома, після карантину зрозуміла, що із задоволенням піду в декрет.

– Як ви проводите вільний час?

– Я полюбляю дивитися різноманітні серіали та фільми. Не страждаю від того, що нікуди наразі не літаю та не відпочиваю на островах.

– Навіть під час перегляду кіно намагаюся винести для себе щось, наприклад, навички гри. Тому я завжди можу виправдати своє ліниве проведення часу.

З останнього мені сподобався серіал Корона та фільм Принцеса Монако. Я люблю фільми, які пов’язані з історією. Раджу ще подивитися серіал Чорнобиль – дуже якісний та добре знятий.

Дизель Шоу повертається з карантину

Довгоочікувані концерти Дизель Шоу відбудуться вже 23 та 24 квітня в Києві в Палаці Україна.

На глядачів чекає нова програма, а також святкування шостого дня народження гумористичного концертного шоу.

Фото: Вікторія Булітко