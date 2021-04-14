Анна Богдан розповіла, чи спілкується вона з Андрієм Богданом після розлучення

Учасниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Анна Богдан розповіла, як її колишній чоловік, екс-глава Офісу президента України Андрій Богдан реагує на свою згадку в телепроекті.
Відповідаючи на запитання підписників в Instagram, Анна Богдан сказала, що не спілкується з екс-чоловіком.
Шанувальників дівчини цікавило, як Андрій Богдан реагує на те, що його ім’я часто називають в Холостяку.
– Ми не спілкуємося, тому я не знаю його думки з цього приводу, — написала Анна.
Анна Богдан розповіла, як захворіла на Covid-19
Під час зйомок Холостяка Анна Богдан захворіла на коронавірус. За словами дівчини, швидше за все Covid-19 вона підхопила від співробітника проекту.
Богдан розповіла, що вона відчувала себе добре та була впевнена в негативному результаті, проте тест виявився позитивним.
Дівчина наголосила, що перенесла вірус як звичайний грип, і ніякої госпіталізації не було, проте її ізолювали від інших учасниць.
Фото: Анна Богдан