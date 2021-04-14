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Каріна Зуєва |

Учасниця Холостяка прокоментувала стосунки з Богданом після розлучення

Учасниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Анна Богдан розповіла, як її колишній чоловік, екс-глава Офісу президента України Андрій Богдан реагує на свою згадку в телепроекті.

Анна Богдан

Відповідаючи на запитання підписників в Instagram, Анна Богдан сказала, що не спілкується з екс-чоловіком.

Шанувальників дівчини цікавило, як Андрій Богдан реагує на те, що його ім’я часто називають в Холостяку.

– Ми не спілкуємося, тому я не знаю його думки з цього приводу, — написала Анна.

Анна Богдан розповіла, чи спілкується вона з Андрієм Богданом після розлучення

Анна Богдан розповіла, як захворіла на Covid-19

Під час зйомок Холостяка Анна Богдан захворіла на коронавірус. За словами дівчини, швидше за все Covid-19 вона підхопила від співробітника проекту.

Богдан розповіла, що вона відчувала себе добре та була впевнена в негативному результаті, проте тест виявився позитивним.

Дівчина наголосила, що перенесла вірус як звичайний грип, і ніякої госпіталізації не було, проте її ізолювали від інших учасниць.

Фото: Анна Богдан

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