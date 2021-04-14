Російський співак Валерій Меладзе та його дружина Альбіна Джанабаєва знову стали батьками. У пари народилася дівчинка.
Радісну новину Валерій Меладзе повідомив під час зйомок 1/8 фіналу КВН, де артист сидів у журі. Деталі народження дитини та ім’я дівчинки артист поки не розповів.
Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва одружилися у 2014 році. Пара виховує двох синів: Костянтина та Луку.
Новонароджена дівчинка стане третьою дитиною подружжя та шостою дитиною Меладзе. У співака є троє дочок від першого шлюбу з Іриною Малухіною.
Меладзе віджартувався про вагітність Джанабаєвої
Російський співак Валерій Меладзе прокоментував вагітність дружини, екс-учасниці гурту ВІА Гра Альбіни Джанабаєвої.
На своїй сторінці в Instagram 55-річний виконавець опублікував фото за столом зі своїми доньками та сказав, що місця вистачить на всіх.
Фото: Валерій Меладзе