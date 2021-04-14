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Валентина Чорна |

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва знову стали батьками

Російський співак Валерій Меладзе та його дружина Альбіна Джанабаєва знову стали батьками. У пари народилася дівчинка.

Валерій Меладзе

Радісну новину Валерій Меладзе повідомив під час зйомок 1/8 фіналу КВН, де артист сидів у журі. Деталі народження дитини та ім’я дівчинки артист поки не розповів.

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Альбіна Джанабаєва вагітна третьою дитиною

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва одружилися у 2014 році. Пара виховує двох синів: Костянтина та Луку.

Новонароджена дівчинка стане третьою дитиною подружжя та шостою дитиною Меладзе. У співака є троє дочок від першого шлюбу з Іриною Малухіною.

Меладзе віджартувався про вагітність Джанабаєвої

Російський співак Валерій Меладзе прокоментував вагітність дружини, екс-учасниці гурту ВІА Гра Альбіни Джанабаєвої.

На своїй сторінці в Instagram 55-річний виконавець опублікував фото за столом зі своїми доньками та сказав, що місця вистачить на всіх.

Фото: Валерій Меладзе

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