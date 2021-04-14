Українська співачка Наталія Могилевська розпочала нове життя. Народна артистка України переїхала на берег Дніпра.

Довгий час Наталя Могилевська жила в центрі Києва, однак зараз зірка переїхала в приватний будинок на околицю міста, який розташований в тихій місцевості дачного масиву Осокорки. В орендованому двоповерховому котеджі Могилевська планує провести все літо.

Присадибна ділянка крихітна, але затишна. Зовні будинок прикрашають східні ліхтарики та полотно із зображенням індійського слона мудрості. Також немає особистого пляжу, але він розташований лише за 50 метрів від житла.

За словами сусідів, зірка часто медитує на терасі котеджу та займається різноманітними духовними практиками.

Також співачка вигулює свого домашнього улюбленця – лабрадора на прізвисько Айю. На одній з таких прогулянок Могилевську помітили зі статним незнайомцем, однак це був не бізнесмен Олег Рижов, з яким співачці раніше приписували роман.

– Почуваюся голлівудською зіркою, за якою невпинно стежать папараці та яка їсть здоровий сніданок з чіа. Клянуся, вчора були пельмені. Є Лос-Анджелес – LA, а в нас Ля-Осокорки – LO, – написала Наталя в своєму Instagram.

Однак ким їй доводиться таємничий незнайомець, Могилевська так і не сказала.

Наталя Могилевська змінила імідж

У червні 2020 року Наталя Могилевська здивувала новим іміджем. Зірка стала білявкою.

Співачка заявила, що така зміна є символом найкращого періоду в її житті.

Фото: Тетяна Бундзіло