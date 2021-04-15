PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Іванка Трамп вакцинувалася від Covid-19

Іванка Трамп, донька 45-го президента США Дональда Трампа, отримала щеплення від Covid-19 та закликала всіх вакцинуватися.

Иванка Трамп

На своїй сторінці в Instagram Іванка Трамп оприлюднила фото в одній із лікарень Вашингтона.

Читайте
Трамп і його дружина вакцинувалися проти Covid-19 ще в січні - CNN

На світлині жінка позує у джинсах та білій футболці в той час, як медсестра робить їй щеплення від Covid-19.

– Сьогодні я отримала ін’єкцію! Я сподіваюсь, що ви теж це зробите! Дякую, медсестро Торрес! – написала Іванка.

Брітні Спірс вакцинувалася від Covid-19

Американська співачка Брітні Спірс вакцинувалася від Covid-19 та розповіла про своє самопочуття.

Брітні зізналася, що боялася робити щеплення через негативні відгуки в інтернеті. Разом із співачкою також вакцинувався її бойфренд Сем Асгарі. Зірка зазначила, що після процедури почувається добре.

Фото: Іванка Трамп

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка