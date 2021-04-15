Іванка Трамп вакцинувалася від Covid-19

Іванка Трамп, донька 45-го президента США Дональда Трампа, отримала щеплення від Covid-19 та закликала всіх вакцинуватися.

На своїй сторінці в Instagram Іванка Трамп оприлюднила фото в одній із лікарень Вашингтона.

На світлині жінка позує у джинсах та білій футболці в той час, як медсестра робить їй щеплення від Covid-19.

– Сьогодні я отримала ін’єкцію! Я сподіваюсь, що ви теж це зробите! Дякую, медсестро Торрес! – написала Іванка.

Брітні Спірс вакцинувалася від Covid-19

Американська співачка Брітні Спірс вакцинувалася від Covid-19 та розповіла про своє самопочуття.

Брітні зізналася, що боялася робити щеплення через негативні відгуки в інтернеті. Разом із співачкою також вакцинувався її бойфренд Сем Асгарі. Зірка зазначила, що після процедури почувається добре.

Фото: Іванка Трамп