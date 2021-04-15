Українська співачка Jerry Heil їде в США. Зірка буде навчатися у Berklee College of Music на композиторському факультеті.

В одному зі своїх інтерв’ю генеральний продюсер компанії Secret Service Entertainment Agency Михайло Ясинський розповів, що Jerry Heil відмовилася від співпраці з його компанією та вирішила самостійно займатися своєю кар’єрою.

За словами продюсера, співачка здатна досягти більшого успіху, ніж хтось може собі уявити.

Саме тому Jerry Heil здобуватиме освіту у музичному коледжі Берклі, де рік навчання коштує близько $44 тис.

– Вона дорослішає і розвивається швидше, ніж змінюється соціум навколо. Тому ми ухвалили рішення, що Jerry Heil відправиться у США на навчання в Берклі на композиторський факультет, щоб побувати в тому середовищі з музикантами, композиторами та продюсерами. Я хочу, щоб вона або повернулася з чимось новим, або, можливо, там і залишилася, – підкреслив Михайло Ясинський.

Jerry Heil презентувала новий альбом

Українська співачка Jerry Heil презентувала альбом #Особисте, який налічує шість треків.

Більшість пісень з ЕР #Особисте чекали на публікацію два-три роки. Саунд-продюсером альбому став Роман Черенов.

Фото: Jerry Heil