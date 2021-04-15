Американська співачка Дженніфер Лопес та професійний бейсболіст Алекс Родрігес офіційно оголосили про розрив стосунків. Пара зустрічалася чотири роки.

В ефірі телешоу Today Лопес та Родрігес звернулися до шанувальників із офіційним оголошенням.

Вони зазначили, що попри розрив будуть підтримувати один одного у спільних проектах.

– Ми зрозуміли, що нам краще залишитися друзями і, сподіваємося, що нам вдасться зберегти дружні стосунки. Ми продовжимо працювати разом і підтримувати один одного в наших спільних справах і проектах. Ми бажаємо всього найкращого один одному, – наголосили зірки.

Перші чутки про труднощі у стосунках зіркової пари з’явилися ще всередині березня.

Але тоді Лопес та Родрігес наголосили на тому, що вони працюють над своїми проблемами.

Стосунки Лопес та Родрігеса

Про роман Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса стало відомо у 2017 році. Згодом закохані почали жити разом та виховувати дітей від попередніх шлюбів.

Родрігес має двох доньок від колишньої дружини Синтії Скертіс, а Лопес виховує двійнят від Марка Ентоні.

У 2019 році Алекс освідчився коханій. Весілля пара переносила кілька разів: спочатку через підготовку Лопес до великого концертного туру в честь свого 50-річчя, а потім через пандемію коронавірусу.

Джерело: People

Фото: Depositphotos