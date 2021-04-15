Українська співачка Настя Каменських представила третю серію свого реаліті-шоу Девочки рулят.

У новому випуску digital-реаліті в Насті Каменських трапилася панічна атака. За словами виконавиці, це відбувається з нею вже вдруге. Також зірка зізналася, що свого часу перехворіла на коронавірус.

– Нещодавно я втратила батька, після чого стримувала себе, оскільки потрібно було працювати, та перехворіла на Covid-19. Все накопичилося, – сказала Каменських.

Разом з мамою Лідією та подругою Анею Настя вирішила пройти древній ритуал духовного переродження Темаскаль.

Після очищення дівчата виплеснули всі емоції та довго не могли зупинити сльози.

– Мене так сильно накрило. Я шалено боялася. Вийшовши з Темаскалью, я відчула порожнечу, яку раніше заповнювали страх і негатив. У мене не вистачало дихання. Сльози, біль – все це сталося зі мною. Наразі я знайшла просвітлення та свободу, – поділилася артистка.

Після важкого емоційного дня Настя з мамою вирушили додому, в той час як Анна пішла гуляти берегом моря та міркувати про своє життя.

Реаліті-шоу Девочки рулят

Зйомки реаліті-шоу Насті Каменських Девочки рулят проходять в місті Тулум (Мексика).

У цьому проекті виконавиця ділиться з шанувальниками моментами свого життя та перезавантажується після складного періоду.

У першому сезоні буде 10 серій, які виходять щовівторка та щочетверга на YouTube-каналі співачки.

Фото: Настя Каменських