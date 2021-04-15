У мережі презентували другий трейлер фільму Форсаж 9: Нестримна сага. Прем’єра стрічки відбудеться 17 червня 2021 року.

У бойовику Форсаж 9 глядачів чекає інтригуючий сюжет, нові трюки та багатообіцяючий екшен.

– У яких тільки халепах ми не побували? Ми бились на поїздах, літаках, танках. Про субмарину я краще помовчу. А тепер тачки ще й літатимуть, – анонсували в ролику.

За сюжетом, Домінік Торетто змушений вступити у протистояння зі своїм молодшим братом Джейкобом.

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Головні ролі зіграють Він Дизель та Джон Сіна. Також у стрічці з’явиться 10-річний син Віна Дізеля.

Трейлери з перерви Супербоула-2021

У перерві Супербоулу, який відбувся у ніч 7-го на 8-е лютого у Тампі, голлівудські кіностудії заінтригували трейлерами своїх новинок.

У перерві шоу показали трейлери дев’ятого Форсажу, серіалів Клариса та Сокіл і Зимовий Солдат, а ще в одному із рекламних роликів Тімоті Шаламе приміряв образ сина Едварда Руки-ножиці.