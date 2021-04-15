Федеральна податкова служба (ФПС) закриває бізнес російської акторки Анастасії Заворотнюк.

Компанію Анастасії Заворотнюк Азарт-Продакшн, яка була створена з метою створення телепередач і шоу, ліквідують.

Відомо, що фірма була передана дочці акторки Анні Заворотнюк, яка через хворобу матері відійшла від справ. Компанія перестала функціонувати та приносити прибуток, через що в податковій службі постановили її закрити.

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Також ФНС призупиняє діяльність ТОВ Дар, яке мало займатися розробкою програмного забезпечення. Відомо, що ця фірма була переписана на Руслана Дорогобеда після того, як Анастасія Заворотнюк захворіла.

Хвороба Анастасії Заворотнюк

Восени 2019 року в Анастасії Заворотнюк діагностували пухлину мозку. Акторка перенесла кілька операцій.

За словами сусіда Заворотнюк, наразі зірка змогла зупинити рак. Він також додав, що чоловік Петро Чернишов, директор і вся родина причетні до перемоги артистки над онкологією.

Фото: Анастасія Заворотнюк