Український актор і художній керівник Дизель Студіо Єгор Крутоголов розповів про захоплення сина та свою любов до перегонів і машин.

Також в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Єгор Крутоголов поділився мрією всього життя та зізнався, які у нього стосунки з учасниками команди Дизель шоу.

– Розкажіть про свого сина, чим він захоплюється?

– Мій син Лев із чотирьох років їздить на картингу. Я завжди мріяв про те, щоб мій син був професійним гонщиком. Він уже дворазовий чемпіон України, володар кубка України, а також Лев посів четверте місце в чемпіонаті Польщі.

Ми будуємо кар’єру професійного гонщика. За це я дуже непокоюся, але водночас радію і відчуваю величезне щастя, що у мене такий крутий син.

– Але синові лише десять років, як він справляється з цим у такому юному віці?

– Попри свій вік він уже досить серйозний фахівець і добре розуміється на перегонах. І мені так у кайф поговорити з людиною, яка розбирається у Формулі-1. Їх не так багато в моєму житті, тому це моя віддушина.

– Він серйозно ставиться до тренувань?

– Так, він дуже серйозно ставиться до тренувань. Він кайфує від цього, і йому справді подобається. Він бачить мету, працює і дуже відповідально ставиться до нашої великої мрії.

– А чому саме перегони? Вас із цим щось пов’язувало раніше?

– Мій тато був директором Станції юних техніків в Миколаєві свого часу, де було багато різних гуртків, зокрема картинг. І одного разу я побачив, як хлопці тренуються у дворі. Там було дуже мало місця, але швидкість, звук і міць, з якою це відбувалося, назавжди мене пронизали.

Я думаю, що у мене в крові є трохи вмісту високооктанового бензину і, здається, що це на все життя. Я вже тоді хотів бути гонщиком, але якраз у ті часи розпався Радянський Союз. Усі ці гуртки перестали фінансувати, та й загалом автоспорт у нашій країні перестав бути цікавим й популярним.

Але коли у мене з’явився син, я подумав, а чому б йому не стати гонщиком і не порадувати тата!? І попри те, що я втілюю у ньому свою мрію, він її поділяє. Він справді любить машини і перегони. Я намагався передавати йому цю любов і, здається, мені це вдалося.

– Тобто ви теж любите машини і водите автомобіль?

– Так, я великий фанат автомобілів і свого часу “ганяв” машини з Німеччини. Із 1991 року я не пропускаю перегонів Формули-1 і стежу за цим усім. У нас вдома стоїть автосимулятор, де ми тренуємося. Також у нас є гоночне співтовариство, де ми іноді тусуємо та їздимо на картингах.

– Повертаючись до гумору, які теми для жартів стають для вас топовими в команді Дизель шоу?

– Ми жартуємо на різні теми. Жартуємо про новини, про політичну ситуацію, про затори, про карантин. Ми розповідаємо якісь історії, ділимося враженнями та жартуємо одне над одним. Це може бути все що завгодно, будь-які життєві ситуації.

Звісно, є моменти, коли ти не можеш пожартувати, і це дуже складні моменти в житті. Але якщо ти знайдеш у собі сили для цього, то вже зробиш перший крок до реабілітації, одужання та поліпшення свого стану.

– У вас взагалі дружна команда? Іноді створюється враження, що ви як сім’я.

– Так, це велике щастя мати таких партнерів і друзів, з якими можна і бізнес робити, і проводити гарно час, і кайфувати від роботи одне з одним. І кожен із нас до цього довго йшов, багато працював і багато чим жертвував.

Що відомо про Єгора Крутоголова

Український телеведучий та актор Єгор Крутоголов із 2015 року є автором та художнім керівником проектів Дизель Студіо.

Також телеведучий будує кінокар’єру та захоплюється автоспортом. У 2016 році він посів третє місце в перегонах на час Time Attack Italy Mugello в Італії.

Єгор одружений із Катериною Крутоголовою з 2006 року. Пара виховує двох синів: Лева та Максима.

Фото: Єгор Крутоголов