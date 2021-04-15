PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Святковий торт, квіти та вірші: Алла Пугачова святкує день народження

Російська співачка Алла Пугачова відзначає свій день народження. Примадонні виповнилося 72 роки.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Чоловік виконавиці, артист Максим Галкін разом із дітьми – семирічними Гаррі і Лізою – привітали зірку та запалили свічки на святковому торті.

Діти прочитали для примадонни вірші, подарували вироби, зроблені своїми руками та квіти. В кінці всі разом заспівали пісню.

Також Галкін заінтригував Пугачову, сказавши, що ввечері на неї чекає сюрприз.

Алла Пугачова випустила новий кліп

На початку квітня Алла Пугачова випустила кліп до фільму Чорнобиль. У відеоролику примадонна сидить в порожньому залі кінотеатру, дивиться фільм і читає вірш Тетяни Снєжиної Ми в цьому житті лише гості.

За словами Максима Галкіна, трагедія, яка сталася в Чорнобилі, завжди мала особливе значення для виконавиці.

Фото: Максим Галкін

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка