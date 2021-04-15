Російська співачка Алла Пугачова відзначає свій день народження. Примадонні виповнилося 72 роки.

Чоловік виконавиці, артист Максим Галкін разом із дітьми – семирічними Гаррі і Лізою – привітали зірку та запалили свічки на святковому торті.

Діти прочитали для примадонни вірші, подарували вироби, зроблені своїми руками та квіти. В кінці всі разом заспівали пісню.

Також Галкін заінтригував Пугачову, сказавши, що ввечері на неї чекає сюрприз.

Алла Пугачова випустила новий кліп

На початку квітня Алла Пугачова випустила кліп до фільму Чорнобиль. У відеоролику примадонна сидить в порожньому залі кінотеатру, дивиться фільм і читає вірш Тетяни Снєжиної Ми в цьому житті лише гості.

За словами Максима Галкіна, трагедія, яка сталася в Чорнобилі, завжди мала особливе значення для виконавиці.

Фото: Максим Галкін