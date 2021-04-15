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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Я змирився з цим: еск-учасник шоу Холостяк заявив про гомосексуальність

Колишній футболіст і учасник американського романтичного реаліті-шоу Холостяк 23 Колтон Андервуд зізнався у своїй гомосексуальності.

Колтон Андервуд американский Холостяк

За словами 29-річного Колтона, 2020 рік став для нього переломним і важливим, адже він почав замислюватися про те, ким є, та прийшов до висновку, що любить чоловіків.

– Я гомосексуал. Я змирився з цим на початку цього року та прийняв. Наступним кроком було розповісти про це людям, – зізнався Андервуд.

Також він сказав, що відчуває провину за те, що за нього боролися дівчата на Холостяку. Саме під час зйомок реаліті він почав замислюватися про свою орієнтацію.

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Андервуд зізнався, що в нього ніколи не було стосунків з чоловіками, але він сподівається зустріти людину, яка стане для нього по-справжньому близькою.

Колтон Андервуд с девушкой

Варто зазначити, що Колтон перебував у взаєминах з фіналісткою шоу Холостяк 23, телеведучою Кессі Рендольф два роки.

Демі Ловато розповіла про секс із жінкою

Американська співачка Демі Ловато розповіла про сексуальні стосунки з жінкою. За словами виконавиці, цей досвід допоміг їй відчути себе краще.

Зірка зізналася, що з чоловіками їй подобається дружити, в той час як жінки приваблюють її сексуально.

Фото: Depositphotos

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