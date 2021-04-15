Колишній футболіст і учасник американського романтичного реаліті-шоу Холостяк 23 Колтон Андервуд зізнався у своїй гомосексуальності.

За словами 29-річного Колтона, 2020 рік став для нього переломним і важливим, адже він почав замислюватися про те, ким є, та прийшов до висновку, що любить чоловіків.

– Я гомосексуал. Я змирився з цим на початку цього року та прийняв. Наступним кроком було розповісти про це людям, – зізнався Андервуд.

Також він сказав, що відчуває провину за те, що за нього боролися дівчата на Холостяку. Саме під час зйомок реаліті він почав замислюватися про свою орієнтацію.

Андервуд зізнався, що в нього ніколи не було стосунків з чоловіками, але він сподівається зустріти людину, яка стане для нього по-справжньому близькою.

Варто зазначити, що Колтон перебував у взаєминах з фіналісткою шоу Холостяк 23, телеведучою Кессі Рендольф два роки.

JUST IN: Former “Bachelor” star @Colton Underwood speaks his truth and comes out to @robinroberts: “I’m gay. And I came to terms with that earlier this year and have been processing it… I’m the happiest and healthiest I’ve ever been in my life.” https://t.co/PoYJUAPBpA pic.twitter.com/isP7SptUu7 — Good Morning America (@GMA) April 14, 2021

Демі Ловато розповіла про секс із жінкою

Американська співачка Демі Ловато розповіла про сексуальні стосунки з жінкою. За словами виконавиці, цей досвід допоміг їй відчути себе краще.

Зірка зізналася, що з чоловіками їй подобається дружити, в той час як жінки приваблюють її сексуально.