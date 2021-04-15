У Голлівуді зніматимуть англомовну версію фільму Іронія долі, або З легким паром. Режисером стрічки стане Марюс Вайсберг.

Знімання ремейку, який отримав назву About Fate, стартує вже влітку 2021 року в Бостоні.

Над сюжетом працювала Тіффані Паульсен, яка прославилася комедією Пара на свята.

– Я дуже радий, що радянська культурна спадщина тепер стане надбанням усього світу. Я багато років працював над цим проектом і у нас вийшло створити блискучий сценарій, – поділився Марюс Вайсберг.

Головні ролі зіграють Емма Робертс, Томас Манн, Гаррет Гедлунд, Брітт Робертсон.

Іронія долі, або З легким паром

В основі сюжету Іронія долі, або З легким паром лежить історія кохання двох незнайомих людей, які випадково зустрілися у новорічну ніч.

Дії фільму розгортаються в 1970-х роках у Москві та Ленінграді. 1 січня 2021 року виповнилося 45 років з прем’єри стрічки Ельдара Рязанова Іронія долі, або З легким паром.

Джерело: Central Partnership