Зірка серіалу Кухня Марія Горбань вагітна вдруге

Російська акторка та зірка серіалу Кухня Марія Горбань стане мамою вдруге. Для 34-річної Марії та її чоловіка Кирила Зоткіна це буде перша спільна дитина.

Радісну новину зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Марія оприлюднила світлину, на якій позує разом зі своєю шестирічною дочкою Стефанією від першого шлюбу.

– Нічого від Вас не приховаєш. Я дійсно ношу прекрасне всередині себе! – написала акторка.

Марія Горбань та Кирило Зоткін разом вже більше п’яти років. Пара одружилася у лютому 2021 року.

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Акторка Марія Горбань відома за ролями у серіалах Кухня та Готель Елеон. Також зірка брала участь у зніманнях фільмів Шукаю жінку з дитиною та 8 кращих побачень.

Зірка серіалу Кухня виходить заміж

Українська акторка та зірка серіалу Кухня Катерина Кузнецова виходить заміж за російського бізнесмена та серфінгіста Максима Апліна.

Акторка оприлюднила фото, на якому позує разом зі своїм коханим та показує обручку на безіменному пальці лівої руки. Пара познайомилася чотири роки тому на Шрі-Ланці.

Фото: Марія Горбань