Український актор і учасник студії Дизель Шоу Євген Сморігін розповів, як змінилося його життя під час карантину та зізнався, як вдається балансувати між сім’єю та роботою.
Також в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Євген розповів, як виникла ідея створити образ карантинної бабусі та як він проводить час разом зі своїми дітьми.
– Женю, як вам цей карантинний рік?
– Це чудовий рік. Будь-який рік, будь-який день, будь-яка година та хвилина прекрасні самі собою, тому що вони вже є. Ми живемо, розплющуємо очі, йдемо кудись, і це прекрасно.
Ось деякі люди кажуть, що все буде добре. Тобто у них зараз все погано, а колись там буде добре. А в мене все по-іншому. Вже зараз, цієї секунди все прекрасно, незалежно від наявності проектів або глядачів у залі.
– Як для вас проходив локдаун? Це була можливість більше часу провести з сім’єю і дітьми?
– Звичайно, ми разом ходили до лісу, гуляли в різні ігри та багато спілкувалися. Карантин не приніс жодних змін, життя триває і слава Богу. Ми всі перехворіли і це чудово. Живемо далі.
– На карантині ви почали записувати відео у так званому образі карантинної бабусі. Це була чия ідея?
– Ідея створити образ карантинної бабусі з’явилася у команди. І я погодився з великим задоволенням. Це колаборація, скажімо так.
– Як ви любите проводити вільний від роботи час, як відпочиваєте?
– У мене немає роботи. Я займаюся улюбленою справою і це мені приносить ще й гроші. Я щасливий від цього. Я приїжджаю на майданчик і щоразу це гумор, творчість і сміх.
Я не приходжу на роботу, як всі люди, і не чекаю п’ятниці, щоб відпочити. Я б, напевно, збожеволів.
– Ви щаслива людина, оскільки не кожен може похвалитися тим, що він на роботі відпочиває.
– А я можу. Я отримую шалене задоволення від усього, що роблю.
– У гумористичному жанрі ви розвиваєтеся вже більше 20-ти років. Чи не хотіли б спробувати себе в чомусь іншому?
– Все що завгодно, крім порнографії. І лише тому, що це занадто дорого.
Що відомо про Євгена Сморігіна
Український актор та телеведучий Євген Сморігін став учасником студії Дизель Шоу в 2015 році.
Також Євген активно займається кінокар’єрою. Він брав участь у зніманнях серіалу Папаньки-3, де виконував головну роль. Сморігін разом з дружиною Лідією виховує трьох дітей: Олексія, Єлизавету та Олександра.
Фото: Євген Сморігін