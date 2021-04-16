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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Готовий на все, крім порно: Євген Сморігін про карантин і творчість

Український актор і учасник студії Дизель Шоу Євген Сморігін розповів, як змінилося його життя під час карантину та зізнався, як вдається балансувати між сім’єю та роботою.

евгений сморыгин

Також в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Євген розповів, як виникла ідея створити образ карантинної бабусі та як він проводить час разом зі своїми дітьми.

– Женю, як вам цей карантинний рік? 

– Це чудовий рік. Будь-який рік, будь-який день, будь-яка година та хвилина прекрасні самі собою, тому що вони вже є. Ми живемо, розплющуємо очі, йдемо кудись, і це прекрасно.

Ось деякі люди кажуть, що все буде добре. Тобто у них зараз все погано, а колись там буде добре. А в мене все по-іншому. Вже зараз, цієї секунди все прекрасно, незалежно від наявності проектів або глядачів у залі.

– Як для вас проходив локдаун? Це була можливість більше часу провести з сім’єю і дітьми?

– Звичайно, ми разом ходили до лісу, гуляли в різні ігри та багато спілкувалися. Карантин не приніс жодних змін, життя триває і слава Богу. Ми всі перехворіли і це чудово. Живемо далі.

– На карантині ви почали записувати відео у так званому образі карантинної бабусі. Це була чия ідея?

– Ідея створити образ карантинної бабусі з’явилася у команди. І я погодився з великим задоволенням. Це колаборація, скажімо так.

– Як ви любите проводити вільний від роботи час, як відпочиваєте?

– У мене немає роботи. Я займаюся улюбленою справою і це мені приносить ще й гроші. Я щасливий від цього. Я приїжджаю на майданчик і щоразу це гумор, творчість і сміх.

Я не приходжу на роботу, як всі люди, і не чекаю п’ятниці, щоб відпочити. Я б, напевно, збожеволів.

Сморигін Євген

– Ви щаслива людина, оскільки не кожен може похвалитися тим, що він на роботі відпочиває.

– А я можу. Я отримую шалене задоволення від усього, що роблю.

– У гумористичному жанрі ви розвиваєтеся вже більше 20-ти років. Чи не хотіли б спробувати себе в чомусь іншому?

– Все що завгодно, крім порнографії. І лише тому, що це занадто дорого.

Що відомо про Євгена Сморігіна

Український актор та телеведучий Євген Сморігін став учасником студії Дизель Шоу в 2015 році.

Також Євген активно займається кінокар’єрою. Він брав участь у зніманнях серіалу Папаньки-3, де виконував головну роль. Сморігін разом з дружиною Лідією виховує трьох дітей: Олексія, Єлизавету та Олександра.

Фото: Євген Сморігін

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