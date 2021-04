На премію Eurostory Best Lyrics Award номіновано п’ять пісень за найкращі тексти для Євробачення 2021.

Серед висунутих номінантів опинилися: представниця Болгарії – Вікторія Георгієва з піснею Growing up is getting old, гурт від Італії – Maneskins – Zitti e buoni, співачка від Росії – Маніжа – Russian Woman, учасник від Нідерландів – Жангю Макрой – Birth of a new age та музичний колектив від Бельгії – Hooverphonic – The wrong place.

Варто зазначити, що пісня Маніжи серед росіян була схильна до критики. На їхню думку, композиція Russian Woman спотворює уявлення про російських жінок.

Нагорода Eurostory Best Lyrics Award вручається за найкращий текст пісні на Євробачення поточного року. Враховуються найкращі рядки і метафори, які використовуються в треку.

Переможця визначає народне голосування, а також професійне журі, що складається з журналістів, письменників, видавців та учасників минулих років.

Найкращий текст пісні для Євробачення? Maneskins (Італія) – Zitti e buoni

Hooverphonic (Бельгия) – The wrong place

Жангю Макрой (Нідерланди) – Birth of a new age

Маніжа (Росія) – Russian Woman

Вікторія Георгієва (Болгарія) – Growing up is getting old Результати

Нагадаємо, що Україна отримала нагороду за найкращий текст пісні в 2016 році.

Під яким номером у півфіналі виступить Україна

Український гурт Go-A виступить на Євробаченні 18 травня в першому півфіналі під 15-м номером.

Разом з Україною виступлять ще 15 учасників. У другому півфіналі, 20 травня, виступить 17 країн.

Фото: Маніжа Сангін, Жангю Макрой, Maneskins

Джерело: Eurostory