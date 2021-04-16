Шестимісячна донька італійського мільйонера Джанлуки Ваккі перенесла операцію. Дівчинці видалили вроджену патологію вовчу ващу.

На сторінці в Instagram Джанлука Ваккі оприлюднив фото, на якому позує разом зі своєю дочкою Блу Єрусалимою.

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Мільйонер зізнався, що минулий тиждень виявився доволі складним для нього та його дружини Шерон Фонсекі. Також Джанлука зазначив, що його дочка добре перенесла операцію.

– Коли ваша маленька дитина переживає щось настільки серйозне, як операція, це по-справжньому вражає вас як батька. Наш ангел не перестає нас дивувати! Вона була такою хороброю, спокійною і милою, що я пишаюся тим, що я її батько! – розповів бізнесмен.

Джанлука Ваккі зізнався, що вони з донькою вже перебувають вдома та дякують кожному за підтримку.

Джанлука Ваккі став батьком

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі став батьком 27 жовтня 2020 року.

На своїй сторінці в Instagram він показав фото дівчинки, а також зізнався, що Блу Єрусалима народилася з патологією вовча паща.

Фото: Джанлука Ваккі