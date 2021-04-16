Шестимісячна донька італійського мільйонера Джанлуки Ваккі перенесла операцію. Дівчинці видалили вроджену патологію вовчу ващу.
На сторінці в Instagram Джанлука Ваккі оприлюднив фото, на якому позує разом зі своєю дочкою Блу Єрусалимою.
Мільйонер зізнався, що минулий тиждень виявився доволі складним для нього та його дружини Шерон Фонсекі. Також Джанлука зазначив, що його дочка добре перенесла операцію.
– Коли ваша маленька дитина переживає щось настільки серйозне, як операція, це по-справжньому вражає вас як батька. Наш ангел не перестає нас дивувати! Вона була такою хороброю, спокійною і милою, що я пишаюся тим, що я її батько! – розповів бізнесмен.
Джанлука Ваккі зізнався, що вони з донькою вже перебувають вдома та дякують кожному за підтримку.
Джанлука Ваккі став батьком
Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі став батьком 27 жовтня 2020 року.
На своїй сторінці в Instagram він показав фото дівчинки, а також зізнався, що Блу Єрусалима народилася з патологією вовча паща.
Фото: Джанлука Ваккі