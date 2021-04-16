Український дизайнер і модельєр Андре Тан назвав модні окуляри 2021 року та розповів, як правильно вибрати оправу за типом свого обличчя.

На своїй сторінці в Instagram Андре Тан зізнався, що у 2021 році у тренді будуть квадратні окуляри у стилі 70-х, делікатні круглі, а також авіатори.

Також Андре Тан наголосив, що не варто економити на окулярах та купувати їх на сумнівних сайтах. Дизайнер радить обирати бренд, оскільки це гарантує якість лінз і захист очей від УФ-променів.

Півмісяць

Ця оправа добре поєднується зі строгими елементами гардероба – костюмом або шкіряним жакетом. Підходить для трапецієподібного, овального, серцеподібного, трикутного, подовженого і прямокутного обличчя.

Квадратні у стилі 70-х

Такі окуляри поєднуються з усіма типами одягу і надають структуру образу. Оправа підходить для круглого, трикутного та овального обличчя.

Делікатні круглі

Ці окуляри відрізняються нейтральною оправою, яка поєднується абсолютно з усім. Підходять для ромбовидного, прямокутного, подовженого, квадратного і трикутного обличчя.

Погляд кішки

Ця оправа підходить усім формам обличчя. А також окуляри пасуватимуть до будь-якого образу.

Авіатори

Це оправа унісекс, яка також підійде абсолютно всім. Самі по собі окуляри досить легкі та стильні.

Андре Тан розповів про базові сумки та взуття

Український дизайнер Андре Тан розповів про сумки та взуття, які мають бути в базовому гарберобі.

За словами Андре Тана, трендові сумки – це шоппер, клатч і крос-боді. А що стосується взуття, то модельєр радить не економити на нових туфлях. Він зазначив, що варто придивитися до човників та босоніжок.

Фото: Андре Тан