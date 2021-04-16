PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Мода
Валентина Чорна |

Півмісяць, авіатори та погляд кішки: Андре Тан назвав модні окуляри 2021

Український дизайнер і модельєр Андре Тан назвав модні окуляри 2021 року та розповів, як правильно вибрати оправу за типом свого обличчя.

Півмісяць, авіатори та погляд кішки: Андре Тан назвав модні окуляри 2021

На своїй сторінці в Instagram Андре Тан зізнався, що у 2021 році у тренді будуть квадратні окуляри у стилі 70-х, делікатні круглі, а також авіатори.

Читайте
Як перетворити хейт у заробіток - Андре Тан поділився особистим досвідом

Також Андре Тан наголосив, що не варто економити на окулярах та купувати їх на сумнівних сайтах. Дизайнер радить обирати бренд, оскільки це гарантує якість лінз і захист очей від УФ-променів.

Півмісяць

Ця оправа добре поєднується зі строгими елементами гардероба – костюмом або шкіряним жакетом. Підходить для трапецієподібного, овального, серцеподібного, трикутного, подовженого і прямокутного обличчя.

Андре тан

Квадратні у стилі 70-х

Такі окуляри поєднуються з усіма типами одягу і надають структуру образу. Оправа підходить для круглого, трикутного та овального обличчя.

андре тан 2

Делікатні круглі

Ці окуляри відрізняються нейтральною оправою, яка поєднується абсолютно з усім. Підходять для ромбовидного, прямокутного, подовженого, квадратного і трикутного обличчя.

андре тан 3

Погляд кішки

Ця оправа підходить усім формам обличчя.  А також окуляри пасуватимуть до будь-якого образу.

андре тан 4

Авіатори

Це оправа унісекс, яка також підійде абсолютно всім. Самі по собі окуляри досить легкі та стильні.

андре тан 5

Андре Тан розповів про базові сумки та взуття

Український дизайнер Андре Тан розповів про сумки та взуття, які мають бути в базовому гарберобі.

За словами Андре Тана, трендові сумки – це шоппер, клатч і крос-боді. А що стосується взуття, то модельєр радить не економити на нових туфлях. Він зазначив, що варто придивитися до човників та босоніжок.

Фото: Андре Тан

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка