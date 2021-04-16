Британська акторка Хелен МакКрорі померла у віці 52 років. МакКрорі найбільш відома за франшизою про Гаррі Поттера та серіалу Гострі картузи.

Смерть МакКрорі підтвердив її чоловік, актор Деміен Льюїс на своїй сторінці у Twitter. Він зазначив, що вона померла мирно вдома.

— З розбитим серцем я повідомляю, що після героїчної боротьби з раком така красива та могутня жінка, як Хелен МакКрорі, померла… в оточенні люблячої сім’ї та друзів.

Він додав, що його дружина померла так само безстрашно, як і жила.

— Господи, ми любимо її і знаємо, як нам пощастило, коли вона була у нашому житті. Вона так яскраво палала. Іди зараз, крихітко, у повітря, і дякую.

Хелен МакКрорі найбільш відома завдяки телевізійним фільмам та виставам англійських театрів. На просторах Британії МакКрорі прославилася як акторка класичних постановок, зокрема п’єс Шекспіра та Чехова. Також вона є дворазовим номінантом на театральну премію Лоренса Олів’є.

В останні роки вона полюбилася кіноманам з усього світу завдяки ролі Полі Грей в історичній кримінальній драмі ВВС Гострі картузи. Також вона з’являлася у серіалах: Доктор Хто, Всередині №9 та Темні матерії.

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У повнометражному кіно вона відому за роллю дружини прем’єр-міністра Великої Британії Тоні Блера Шері у біографічному фільмі Королева, а також екранним втіленням Нарциси Малфой у заключних частинах серії фільмів про Гаррі Поттера.

У 2007 році МакКрорі вийшла заміж за британського актора Деміена Льюїса, у шлюбі з яким народилися двоє дітей – син Гуллівер та донька Манон.

Помер актор Крістофер Пламмер

Канадський актор Крістофер Пламмер помер у віці 91 року. Він помер у власному домі у Коннектикуті у присутності своєї дружини Елейн Тейлор.

Крістофер Пламмер отримав премію Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану у 2012 році за роль у фільмі Початківці. Також у нього було ще дві номінації: у 2010 році за роль у фільмі Остання станція та у 2018 році за роль Жана-Пола Гетті у стрічці Всі гроші світу.