Родина Гуччі розкритикувала кінострічку Дім Гуччі з Леді Гагою, Адамом Драйвером, Джаредом Лето та Аль Пачіно в головних ролях.

Правнучка засновника бренду Gucci Патриція Гуччі заявила, що творці фільму перейшли всі межі.

– Ми щиро розчаровані. Я говорю від імені всієї родини. Вони крадуть сімейну ідентичність і конфіденційність, щоб отримати прибуток і збільшити дохід голлівудської системи. Ми можемо говорити про все, але є межа, яку не можна перетинати, – сказала вона.

Патриція зазначила, що в книзі Сари Гей Форден Дім Гуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності, за якою знімали кінострічку, є неточності.

Також дівчина розкритикувала акторський склад. Вона обурена тим, що її дідуся Альдо Гуччі зіграє Аль Пачіно.

– Мій дід був дуже гарним чоловіком, як і всі Гуччі. Високим, елегантним і з блакитними очима. Його грає Аль Пачіно, який і так невисокого зросту, а на фотографіях з фільму і зовсім показаний товстим, з бакенбардами та негарним. Соромно, бо він на нього не схожий, – сказала Гуччі.

Висловила свою думку Партіція і з приводу Джареда Лето, який у кінострічці зіграє її батька Паоло Гуччі.

– Жахливо, жахливо. Я все ще відчуваю себе скривдженою, – сказала дівчина.

Також вона наголосила, що її сім’я вирішить, що робити далі, коли перегляне готовий фільм.

Варто зазначити, що сімейство Гуччі вже жодним чином не причетне до модного дому Gucci. А його президент і головний виконавчий директор Марко Біззаррі заявив, що бренд надає повну творчу свободу авторам картини.

Фільм Будинок Гуччі

Режисером кінострічки про знамениту династію Гуччі став Рідлі Скотт.

Сюжет фільму Дім Гуччі розповість про вбивство Мауріціо Гуччі – онука засновника всесвітньо відомого бренду. Екс-дружина Мауріціо Патриція Реджані організувала його вбивство в 1995 році. Її зіграє Леді Гага.

Наразі зйомки кінострічки вже тривають.

Фото: Lady Gaga

Источник: PageSix