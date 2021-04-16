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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Таємничий світ мавок та сон-трави: гурт KAZKA випустив трек М‘ята

Український гурт KAZKA випустив новий трек М’ята після тривалої паузи.

KAZKA

Солістка гурту Олександра Заріцька зазначила, що ця пісня дуже особлива, оскільки розповідає про казкову дівчину та її першу закоханість.

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Новий трек М’ята занурить слухачів у таємничий світ мавок та сон-трави, а також продемонструє силу взаємного кохання.

– Думаю, що пісня М’ята буде до душі усім, незалежно від віку. Особливо напередодні літа, адже вона дуже свіжа, під неї можна розчинятися у танці та нових почуттях, – розповіла солістка гурту.

Інтерв’ю солістки гурту KAZKA

Українська співачка та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька вперше розповіла про свої інтимні татуювання, виступ на Євробаченні та ставлення до одностатевих шлюбів.

Олександра зізналася, що їй соромно за виступ на Євробаченні, в якому вони з гуртом брали участь у 2019 році. Також дівчина зазначила, що наразі в неї на першому місці – кар’єра.

Фото: KAZKA

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