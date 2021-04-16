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Каріна Зуєва |

Тіму Білоруських засудили до двох років “домашньої хімії”

Білоруському реперу Тімі Білоруських винесли вирок у справі про незаконний обіг і зберігання наркотичних речовин.

Тима Белорусских

Суд у Мінську над Тімою Білоруських відбувся 16 квітня. 22-річного виконавця засудили до двох років обмеження волі.

Артист буде перебувати під “домашньою хімією” – його не відправлять до в’язниці, але свободу обмежать. Йому не можна буде їздити за кордон, виходити вночі з дому, а також доведеться регулярно відвідувати поліцію.

Репера звинуватили в придбанні 1,9609 г гашишу та 0,0375 г амфетаміну. Білоруських визнав свою провину.

Тіму Білоруських затримали з наркотиками

Наприкінці січня стало відомо, що Тіму Білоруських затримали за звинуваченням у зберіганні наркотиків за статтею 328 (незаконний обіг наркотичних засобів) УК Республіки Білорусь.

Спочатку репер заперечував свою провину і говорив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Фото: Тіма Білоруських

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