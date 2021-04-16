Всеукраїнський кастинг #ямаюталант розпочато. Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться цієї осені.

Новий сезон шоу Україна має талант буде особливим та інноваційним. Глядачі побачать неймовірні, часом приголомшливі таланти, легендарні повернення улюблених героїв і нові імена. І разом із зірковим журі оберуть найкращий талант України.

– Українці – неймовірно талановита нація. Хіба не гордість, що імена наших співвітчизників гримлять на весь світ? Ми встановлюємо спортивні рекорди. Підкорюємо найкращі оперні, танцювальні, циркові майданчики світу. Створюємо унікальні сценічні технології, які використовують світові зірки, – сказала Людмила.

Вона нагадала, що Україна має талант – це легендарне шоу, неодноразово відзначене професійними телевізійними преміями.

– Це улюблений і найбільш народний проект, який восени знову подарує людям справжню атмосферу свята, віри в себе та свою країну, – додала Людмила.

Якщо ви володієте будь-яким талантом і хочете стати учасником легендарного проекту, команда Україна має талант чекає на вашу заявку.

Ви можете заповнити анкету на сайті СТБ.

Також ви можете зняти свій талант на відео та опублікувати його в соціальних мережах з хештегом #ямаюталант. І відзначити офіційну сторінку проекту в Facebook або Instagram.

Або ж можна відправити відео з талантом в Viber, Telegram або WhatsApp за номером телефону – 067 -642-70-14.

Україна має талант

Шоу Україна має талант – це адаптація найуспішнішого світового формату Got Talent.

Проект створюється більш ніж в 60 країнах світу і понад 15 років є хітом телеперегляду.