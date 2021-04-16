Учасниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Анна Богдан розповіла про стосунки з екс-главою Офісу президента України Андрієм Богданом і назвала причину їхнього розлучення.

Пара познайомилася в одному зі столичних закладів, після чого Андрій Богдан знайшов її в соціальних мережах.

– Він зайшов до закладу в хорошому настрої та відразу почав зі мною знайомитися. Ми посиділи, поспілкувалися, після чого я пішла, – сказала Анна.

За словами дівчини, після цього вони зустрілися кілька разів, але він їй не сподобався.

– Мені було не цікаво. Ні зовні він мені не сподобався, ні в спілкуванні. Сенсу далі зустрічатися не було. Потім він мені написав, що дуже сильно схуд і попросив допомогти з вибором одягу, – сказала Богдан.

Після цього Андрій запросив Анну на екскурсію до Чорнобиля і з того моменту в них зав’язалися стосунки.

– Він освідчився мені через три місяці спілкування. Я взагалі не очікувала. Сумнівів у відповіді не було, я знала, що скажу йому Так, – сказала Богдан.

Також Анна пояснила, чому про неї немає ніякої інформації, як про дружину екс-глави Офісу президента України.

– Це я розлучилася з Андрієм в 2019 році, а не його екс-дружина Ольга. На той момент вони вже не перебували в офіційних стосунках три роки, – зізналася Анна.

Дівчина розповіла, що це вона прийняла рішення поставити крапку в їхніх взаєминах.

– Він не хотів зі мною розлучатися. Спілкувався з моїми батьками, друзями, щоб ті якось вплинули на моє рішення. Багато всього накопичилося, а в мене не велика чаша терпіння, – сказала Богдан.

Анна зізналася, що Андрій був її першим коханням, тому рішення про розлучення далось їй нелегко.

За словами дівчини, вони намагалися врятувати шлюб і навіть ходили до психолога, але Андрій бачив проблему тільки в Анні.

– Він мене сильно ревнував, хоча приводів не було. І навіть не хотів, щоб я ходила на роботу, – сказала Богдан.

Пара розписалася 3 вересня 2019 року, і того ж року вони розлучилися.

Анна Богдан розповіла, як захворіла Covid-19

Під час зйомок Холостяка Анна Богдан захворіла на коронавірус. Дівчина зазначила, що коли учасниць шоу попросили здати тест на Covid-19, вона була впевнена, що здорова.

Богдан розповіла, що після того, як прийшли результати, її відразу ж ізолювали від усіх.

Фото: Анна Богдан