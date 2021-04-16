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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Заклик до всіх чоловіків: Настя Каменських презентувала трек Ма

Українська співачка Настя Каменських випустила запальний трек Ма, який увійде до майбутнього альбому зірки Красное вино.

Каменских

За словами Насті Каменських, трек Ма є закликом до всіх чоловіків, щоб вони завжди були рішучі у своїх намірах.

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Співачка зазначила, що ніколи не потрібно боятися говорити дівчатам про свої почуття та зізнаватися у симпатії.

– Ми, дівчата, намагаємося бути чарівними не тільки для себе, але і для чоловіків. Хочемо знайти того єдиного і гідного. Тому трек Ма не просто заклик. Він відкриває історію кохання з першого погляду.

Вона зустрічається на гучних вечірках, де серед натовпу можна знайти ту саму дівчину, яку все життя шукав, – поділилася Настя Каменських.

Також співачка анонсувала дату прем’єри альбому Красное вино. Музична новинка буде представлена слухачам 14 травня.

Настя Каменських показала фото до схуднення

Українська співачка Настя Каменських показала свою фігуру до схуднення та зізналася, що багато років соромилася показувати ці світлини.

Також Каменських зазначила, що кожна дівчина повинна любити себе незалежно від ваги та зовнішнього вигляду.

Фото: прес-служба Насті Каменських

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