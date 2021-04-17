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Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Євгенія Шапоренко |

Чутки розпускають учасниці: екс-дружина Богдана про проплачену участь у Холостяку

Учасниця реаліті-шоу Холостяк на СТБ Анна Богдан відповіла на чутки про те, що її колишній чоловік проплатив її участь на шоу.

Анна Богдан

Йдеться про екс-очільника Офісу президента Андрія Богдана.

За словами Анни, після офіційного розлучення вона не спілкувалася й не бачилася з чоловіком.

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Дівчина додала, що такі чутки розповсюджують інші учасниці реаліті.

– Для чого моєму колишньому чоловікові робити це? Щоб спостерігати, як його екс-дружина будує стосунки з іншим чоловіком? Як цілується з іншим? Про мою участь у проекті він міг дізнатися після офіційної заяви. Я сподіваюся, ми всі розумні люди й усі вміємо фільтрувати інформацію, – зазначила Анна Богдан.

Анна Богдан розповіла, як захворіла Covid-19

Під час зйомок Холостяка Анна Богдан захворіла на коронавірус. Дівчина зазначила, що коли учасниць шоу попросили здати тест на Covid-19, вона була впевнена, що здорова.

Богдан розповіла, що після того, як прийшли результати, її відразу ж ізолювали від усіх.

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