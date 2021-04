Джеффрі Стар потрапив у ДТП – у нього зламані хребці

Б’юті-блогер і бізнесмен Джеффрі Стар потрапив в серйозну аварію. Блогер і його товариш перебувають у тяжкому стані.

ДТП сталася у Вайомінгу. Автомобіль блогера тричі перевернувся після удару. І Джеффрі Стар, і його друг Деніель Лукас були госпіталізовані після інциденту.

– Цей ранок був одним з найстрашніших моментів у нашому житті. У мене жахливий біль, бо зламані хребці, – зазначив Джеффрі Стар.

Лікар блогера вже повідомив йому, що реабілітація займе кілька місяців.

A few hours ago Jeffree and Daniel were in a severe car accident and the car flipped 3 times after hitting black ice We will update you all when the doctor gives us more info. So thankful they are both alive. pic.twitter.com/ZIyikskJlq

— Jeffree Star (@JeffreeStar) April 16, 2021