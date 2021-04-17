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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Джеффрі Стар потрапив у ДТП – у нього зламані хребці

Б’юті-блогер і бізнесмен Джеффрі Стар потрапив в серйозну аварію. Блогер і його товариш перебувають у тяжкому стані.

Джеффрі Стар потрапив у ДТП – у нього зламані хребці

ДТП сталася у Вайомінгу. Автомобіль блогера тричі перевернувся після удару. І Джеффрі Стар, і його друг Деніель Лукас були госпіталізовані після інциденту.

– Цей ранок був одним з найстрашніших моментів у нашому житті. У мене жахливий біль, бо зламані хребці, – зазначив Джеффрі Стар.

Лікар блогера вже повідомив йому, що реабілітація займе кілька місяців.

Оззі Осборн потрапив у новий скандал

Відомий рок-виконавець Оззі Осборн стріляв в кішок і птахів під час ізоляції.

72- річний артист сказав, що стріляти з пневматичної гвинтівки біля свого будинку в Лос-Анджелесі було “дуже весело”.

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