Джеффрі Стар потрапив у ДТП – у нього зламані хребці

Б’юті-блогер і бізнесмен Джеффрі Стар потрапив в серйозну аварію. Блогер і його товариш перебувають у тяжкому стані.
ДТП сталася у Вайомінгу. Автомобіль блогера тричі перевернувся після удару. І Джеффрі Стар, і його друг Деніель Лукас були госпіталізовані після інциденту.
– Цей ранок був одним з найстрашніших моментів у нашому житті. У мене жахливий біль, бо зламані хребці, – зазначив Джеффрі Стар.
Лікар блогера вже повідомив йому, що реабілітація займе кілька місяців.
A few hours ago Jeffree and Daniel were in a severe car accident and the car flipped 3 times after hitting black ice We will update you all when the doctor gives us more info. So thankful they are both alive. pic.twitter.com/ZIyikskJlq
— Jeffree Star (@JeffreeStar) April 16, 2021
Оззі Осборн потрапив у новий скандал
Відомий рок-виконавець Оззі Осборн стріляв в кішок і птахів під час ізоляції.
72- річний артист сказав, що стріляти з пневматичної гвинтівки біля свого будинку в Лос-Анджелесі було “дуже весело”.