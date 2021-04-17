Холостяк 11 на СТБ: як пройшов 7 випуск та хто залишив шоу

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Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Євгенія Шапоренко |

Поцілунок – привід для злоби? Як пройшов сьомий випуск Холостяка та хто залишив шоу

16 квітня відбулася прем’єра сьомого випуску романтичного реаліті шоу Холостяк 11. Під час нового тижня значно збільшилася кількість індивідуальних побачень.

Поцілунок – привід для злоби? Як пройшов сьомий випуск Холостяка та хто залишив шоу

День народження Розалі

Тиждень в Єгипті стартувала з дня народження Розалі. У цей день вона вирушила з Михайлом на індивідуальне побачення на безлюдний острів, на якому пара повинна була провести 12 годин.

  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
Поцілунок – привід для злоби? Як пройшов сьомий випуск Холостяка та хто залишив шоу / 2 фотографии

Прогулянка на велосипедах

Потім на індивідуальне побачення вирушила Юля. Пара проїхалася на велосипедах, а після опинилася в місці, яке сильно нагадує Санторіні (Греція). Однак під час зустрічі Михайло переконався, що Юля потребує постійної опіки та підтримки.

  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
Поцілунок – привід для злоби? Як пройшов сьомий випуск Холостяка та хто залишив шоу / 2 фотографии

Груповий вейкбординг

На групове побачення вирушили Аня і Джессіка. Трійка намагалася підкорити вейкбординг, проте дівчата раз у раз змагалися за увагу холостяка.

Потім Михайло з Джесікою відійшов поговорити тет-а-тет. Розмова переросла в поцілунок, який не на жарт розлютив Аню.

  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
Поцілунок – привід для злоби? Як пройшов сьомий випуск Холостяка та хто залишив шоу / 2 фотографии

Замки з піску

Далі індивідуальне побачення отримала Таня, до речі для неї воно  перше за всі сім випусків.

На пляжі Таня вирішила будувати замки з піску, бо хотіла проявити себе, але процес перетворився на веселощі.

– Я з Танею весь час сміюся. Вона начебто говорить смішну річ, але це банально і правдиво. Прям останній рівень синхронізації. Вона так класно мислить. Вона дуже розумна дівчинка, – зазначив холостяк.

  • Холостяк 11 на СТБ: як пройшов 7 випуск та хто залишив шоу
  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
  • Холостяк 11 на СТБ: як пройшов 7 випуск та хто залишив шоу
  • Холостяк 11 на СТБ - 7 випуск
Поцілунок – привід для злоби? Як пройшов сьомий випуск Холостяка та хто залишив шоу / 2 фотографии

На сьомому тижні проект залишила Юля. Михайло пояснив це тим, що дівчина не впевнена в собі і не готова йти в нове життя, а він шукає кохану, яка не боятиметься ухвалювати рішення самостійно.

Холостяк 11 на СТБ: як пройшов 7 випуск та хто залишив шоу

Холостяк 11 сезон

Головним героєм довгоочікуваного романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 став харківський бізнесмен – Михайло Заливако. Він народився 28 вересня 1989 року в Харкові в родині провізорів. Чоловік не уявляє свого життя без бізнесу – Заливако досяг значного успіху в кар’єрі та активно розвиває власну логістичну компанію.

Проте Михайло зізнається, що, попри успішний бізнес, в його житті не вистачає найголовнішого – справжнього кохання. Саме з цією метою чоловік пішов на проект романтичного реаліті.

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