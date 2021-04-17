Холостяк 11 на СТБ: як пройшов 7 випуск та хто залишив шоу

16 квітня відбулася прем’єра сьомого випуску романтичного реаліті шоу Холостяк 11. Під час нового тижня значно збільшилася кількість індивідуальних побачень.

День народження Розалі

Тиждень в Єгипті стартувала з дня народження Розалі. У цей день вона вирушила з Михайлом на індивідуальне побачення на безлюдний острів, на якому пара повинна була провести 12 годин.







Поцілунок – привід для злоби? Як пройшов сьомий випуск Холостяка та хто залишив шоу / 2 фотографии

Прогулянка на велосипедах

Потім на індивідуальне побачення вирушила Юля. Пара проїхалася на велосипедах, а після опинилася в місці, яке сильно нагадує Санторіні (Греція). Однак під час зустрічі Михайло переконався, що Юля потребує постійної опіки та підтримки.







Поцілунок – привід для злоби? Як пройшов сьомий випуск Холостяка та хто залишив шоу / 2 фотографии

Груповий вейкбординг

На групове побачення вирушили Аня і Джессіка. Трійка намагалася підкорити вейкбординг, проте дівчата раз у раз змагалися за увагу холостяка.

Потім Михайло з Джесікою відійшов поговорити тет-а-тет. Розмова переросла в поцілунок, який не на жарт розлютив Аню.







Поцілунок – привід для злоби? Як пройшов сьомий випуск Холостяка та хто залишив шоу / 2 фотографии

Замки з піску

Далі індивідуальне побачення отримала Таня, до речі для неї воно перше за всі сім випусків.

На пляжі Таня вирішила будувати замки з піску, бо хотіла проявити себе, але процес перетворився на веселощі.

– Я з Танею весь час сміюся. Вона начебто говорить смішну річ, але це банально і правдиво. Прям останній рівень синхронізації. Вона так класно мислить. Вона дуже розумна дівчинка, – зазначив холостяк.







Поцілунок – привід для злоби? Як пройшов сьомий випуск Холостяка та хто залишив шоу / 2 фотографии

На сьомому тижні проект залишила Юля. Михайло пояснив це тим, що дівчина не впевнена в собі і не готова йти в нове життя, а він шукає кохану, яка не боятиметься ухвалювати рішення самостійно.

Холостяк 11 сезон

Головним героєм довгоочікуваного романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 став харківський бізнесмен – Михайло Заливако. Він народився 28 вересня 1989 року в Харкові в родині провізорів. Чоловік не уявляє свого життя без бізнесу – Заливако досяг значного успіху в кар’єрі та активно розвиває власну логістичну компанію.

Проте Михайло зізнається, що, попри успішний бізнес, в його житті не вистачає найголовнішого – справжнього кохання. Саме з цією метою чоловік пішов на проект романтичного реаліті.