Я просто хочу розвиватися: Jerry Heil пояснила свій переїзд до США

Українська співачка Jerry Heil пояснила шанувальникам, чому переїздить до США. Головною причиною є мрія про кар’єру композитора.

На своєму YouTube-каналі Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шамаєва) пригадала, як навчалася в Київському інституті музики імені Глієра на композиторському відділенні, після чого вступила до НМА імені Чайковського.

– Я дуже довгий час співала в хорі, і в один момент зрозуміла, що хочу писати для хору, створювати музику для оркестру. Зараз я хочу писати для фільмів, і для цього мені потрібно правильне оточення і крута база.

Яна зізналася, що переїзд до США і навчання у Berklee College of Music – це саме те, чого їй не вистачало.

Вона також подаватиме документи і до інших музичних навчальних закладів США.

– Я не хочу “звалити” з України, я хочу набратися досвіду, щоб зробити внесок в українську культуру.

Натомість розповідаючи про навчання в Україні, співачка заявила, що їй перестало бути цікаво.

На другому курсі вона перестала ходити в консерваторію, а після відмови проходити практику забрала документи.

– Викладачі мені казали: Ну, підеш ти в шоу-бізнес, але ж там все через ліжко. Як бачите, я все ще цнотлива і якось в шоу-бізнес пробралася.

Також Яна заінтригувала шанувальників новиною про те, що в новому українському супергеройському фільмі Людина-Яблуко з’явиться саундтрек її авторства.

Кліп на цю пісню вийде найближчим часом.

Новий альбом Jerry Heil

На початку квітня Jerry Heil випустила новий альбом під назвою Особисте.

Для кращої візуалізації співачка відзняла кліпи на кожен із шести композицій альбому.

Альбом є експериментальним ліричним відступом у кар’єрі Jerry Heil.

Саунд-продюсером альбому Особисте став Роман Черенов.