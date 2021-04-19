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Марія Степанюк |

Британські ЗМІ розповіли, коли принц Гаррі повернеться до США

Британський принц Гаррі повернеться до Лос-Анджелесу 19 квітня після похорону свого діда герцога Единбурзького Філіпа, що відбувся у суботу на території Віндзорського замку.

Принц Гаррі

За інформацією британського видання The Daily Mail, ніч з неділі на понеділок принц Гаррі проведе у котеджі Фрогмор, що неподалік від віндзорського замку, а потім повернеться до Каліфорнії.

Саме у Фрогморі герцоги Сассекські проживали до народження їхнього сина Арчі у 2019 році.

Також видання зазначило, що королівська сім’я влаштувала принцу Гаррі “холодний прийом” під час його нетривалого перебування на батьківщині.

Принц Гаррі прибув до Британії зі США минулого тижня, щоб взяти участь у похоронній церемонії свого діда. Його дружина Меган Маркл залишилася у Каліфорнії. Її лікарі порадили їй уникнути тривалого перельоту через вагітність.

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Похорон принца Філіпа

17 квітня у Великій Британії попрощалися з принцом Філіпом – чоловіком королеви Єлизавети ІІ і герцогом Единбурзьким.

Через пандемію коронавірусу кількість учасників поховальної церемонії була обмеженою. Принца Філіпа поховали у каплиці Святого Георгія.

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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