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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Фестиваль Atlas Weekend 2021 відбудеться без закордонних артистів

atlas weekend

Музичний фестиваль Atlas Weekend 2021 відбудеться без участі закордонних артистів.

За словами організаторів, через закриті кордони та карантинні обмеження більшість західних артистів не зможуть прилетіти в Україну.

Тому було ухвалено рішення перенести виступи закордонних співаків на 2022 рік.

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Крім цього, організатори анонсували проведення альтернативного фестивалю, який відбудеться на ВДНГ з 6 по 11 липня 2021 року.

– Зараз ми розробляємо план безпечної та атмосферної зустрічі, формуємо новий лайнап, ведемо перемовини із українськими та СНД артистами, плануємо територію та квиткові квоти із урахуванням карантинних вимог, – розповіли організатори фестивалю.

Всі квитки, які були придбані раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році.

Atlas Weekend

Atlas Weekend – це один з найбільших музичних фестивалів східної Європи, який заснований в 2015 році. Захід проходить щорічно в Києві у першій половині липня на ВДНГ.

У 2021 році хедлайнерами фестивалю мали бути Twenty One Pilots, ASAP Rocky, Placebo та ALT-J.

Фото: Atlas Weekend

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