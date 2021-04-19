Музичний фестиваль Atlas Weekend 2021 відбудеться без участі закордонних артистів.

За словами організаторів, через закриті кордони та карантинні обмеження більшість західних артистів не зможуть прилетіти в Україну.

Тому було ухвалено рішення перенести виступи закордонних співаків на 2022 рік.

Крім цього, організатори анонсували проведення альтернативного фестивалю, який відбудеться на ВДНГ з 6 по 11 липня 2021 року.

– Зараз ми розробляємо план безпечної та атмосферної зустрічі, формуємо новий лайнап, ведемо перемовини із українськими та СНД артистами, плануємо територію та квиткові квоти із урахуванням карантинних вимог, – розповіли організатори фестивалю.

Всі квитки, які були придбані раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році.

Atlas Weekend

Atlas Weekend – це один з найбільших музичних фестивалів східної Європи, який заснований в 2015 році. Захід проходить щорічно в Києві у першій половині липня на ВДНГ.

У 2021 році хедлайнерами фестивалю мали бути Twenty One Pilots, ASAP Rocky, Placebo та ALT-J.

Фото: Atlas Weekend