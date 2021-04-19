Новий фільм французького режисера Леоса Каркаса Аннет відкриє 74-й Каннський кінофестиваль 6 липня.

Жанр кінострічки – мюзикл, в якому знялися Маріон Котіяр і Адам Сендлер. Це перший фільм режисера, знятий англійською мовою.

Основні події в кінострічці розгортаються в Лос-Анджелесі. Головні герої – стендапер Генрі та відома співачка Енн. У фільмі вони постають ідеальною парою, життя якої змінюється з народженням доньки Аннет – загадкової дівчинки з таємничою історією.

Каннський кінофестиваль проходитиме у Франції з 6 по 17 липня.

Оскар 2021 відбудеться оффлайн

Церемонія вручення кінопремії Оскар 2021 відбудеться в традиційному форматі в ніч з 25 на 26 квітня.

Учасники нагородження будуть зобов’язані дотримуватися певних інструкцій залежно від того, звідки вони прибули. Також на премії діятиме, яка дасть змогу отримувати своєчасні результати ПЛР-тестів на Covid-19.

Організатори зазначили, що онлайн-формат для проведення заходу не передбачений.