PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Каріна Зуєва |

Фільм Аннет відкриє Каннський фестиваль 2021

марион котийяр

Новий фільм французького режисера Леоса Каркаса Аннет відкриє 74-й Каннський кінофестиваль 6 липня.

Жанр кінострічки – мюзикл, в якому знялися Маріон Котіяр і Адам Сендлер. Це перший фільм режисера, знятий англійською мовою.

Основні події в кінострічці розгортаються в Лос-Анджелесі. Головні герої – стендапер Генрі та відома співачка Енн. У фільмі вони постають ідеальною парою, життя якої змінюється з народженням доньки Аннет – загадкової дівчинки з таємничою історією.

Каннський кінофестиваль проходитиме у Франції з 6 по 17 липня.

Оскар 2021 відбудеться оффлайн

Церемонія вручення кінопремії Оскар 2021 відбудеться в традиційному форматі в ніч з 25 на 26 квітня.

Учасники нагородження будуть зобов’язані дотримуватися певних інструкцій залежно від того, звідки вони прибули. Також на премії діятиме, яка дасть змогу отримувати своєчасні результати ПЛР-тестів на Covid-19.

Організатори зазначили, що онлайн-формат для проведення заходу не передбачений.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка