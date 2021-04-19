Український актор і учасник Дизель Студіо Олександр Бережок розповів про своїх улюблених персонажів і поділився почуттями, які переживає під час туру.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV зірка Дизель Шоу Олександр Бережок також повідав, як провів 2020 рік, розповів про плани на майбутнє та про те, як справляється з батьківськими обов’язками.

– Розкажіть про своїх персонажів? Скільки в кожному образі вас самого?

– Кожен мій образ живе своїм життям – він індивідуальний та неповторний. Саму ідею персонажа нам подає автор, оскільки він пише текст і візуалізує героя, а ми вже з цим працюємо.

З сценаристами ми не сперечаємося, оскільки всі зацікавлені в тому, щоб кожен номер був робочий, смішний та цікавий.

– Те, що нам приходить від авторів — це 70%, решта 30% — це вже наша робота.

– Який ваш улюблений персонаж?

– Не можу точно сказати, який з героїв мій улюблений. Якщо брати Дизель Шоу, то мені подобається грати самого себе – Олександра Бережка. Коли я починаю жити в цьому номері, намагаюся менше зображати вигаданого персонажа.

Якщо брати серіал На троьх, то мені подобається образ митника та поліцейського.

У проекті Вижити за будь-яку ціну мій герой – це не зовсім я. Він дуже відрізняється від мене в житті, прямо повна протилежність. Там є частка мене хіба що у ставленні до сім’ї та дружини.

– Як у вас пройшов 2020 рік?

– Дуже важкий рік. Чесно скажу, що я хотів би вирізати його з життя та викинути. В 2020 році зазнали краху всі плани – починаючи від творчого та звичайного життя. Практично в усьому були проблеми.

– Які плани на найближче майбутнє?

– Хотілося б розвиватися не тільки творчо, а й духовно. Налагодити всі комунікації, упорядкувати життя та час, творити та більше подорожувати.

– Як часто ви проводите час з синами, які вони?

– Наразі моя дружина зайнялася бізнесом і стала менше проводити часу вдома, та поки в мене немає глобальної роботи, то я сиджу з синами. Чесно зізнаюся, що чоловікам з маленькими дітьми складніше.

Я точно не тато в декреті, хоча дуже їх люблю. Але всі побутові питання – це більш жіноче заняття, якщо навчити чогось, тоді так, це з задоволенням.

– Я в них постійно питаю, коли вони виростуть. Лук’яну 2,6 роки, а Глібу 4,6 роки. Старший дуже творчий, він скрізь про себе заявляє та робить те, що хоче. Молодший тягнеться до мене, в тому плані, що якщо я щось роблю, він повторює.

Побувши з дітьми тижнями я зрозумів, яка колосальна кількість енергії та ресурсів на це йде.

– Чи подобається вам їздити в концертні тури?

– Дуже хочеться в тур. Скажу так, для артиста не їздити – це біда, адже ми як далекобійники.

Тур – це завжди спілкування з людьми, обмін енергією, нові міста, зали. Жити в такому режимі дуже цікаво. А коли ще є віддача від глядачів, і ти розумієш, що їм подобається ваш продукт – це найкраща похвала для артиста.

– Чи змінився гумор за останній рік?

– Гумор підлаштовується під актуальні події, але є і вічні речі, над якими можна сміятися. З упевненістю можу сказати, що якщо відібрати у людини сміх, вона помре. В цілому, саме по собі життя сумне, а жартами ми пускаємо промінчики в темряву.

Олександр Бережок і Дизель Шоу

У 2015 році Олександр Бережок і його колеги створили гумористичний проект Дизель Шоу. Артист втілюється на сцені в різних героїв – недолугого зятя, легковажного чоловіка, батька, сантехніка та навіть митника.

Крім того, Бережок знімається у скетч-шоу На трьох. За один сезон він відіграє рекордну кількість скетчів – понад 130 ролей.

Із дружиною Альоною виховує двох синів – Гліба та Лук’яна.

Фото: Олександр Бережок