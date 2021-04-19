Церемонія вручення кінопремії Оскар 2021 відбудеться у ніч з 25 на 26 квітня. Букмекери назвали можливих переможців премії.

Згідно прогнозам, статуетку за найкращий фільм можуть отримати стрічки Земля кочівників або Мінарі. З меншою вірогідністю переможцем у цій номінації може стати картина Суд над чиказькою сімкою.

Кращим режисером року може стати Хлоя Чжао (Земля кочівників) або Девід Фінчер за чорно-білий біографічний фільм Манк.

Читайте Бред Пітт і Зендея стануть ведучими Оскара 2021

Премію за кращу чоловічу роль з високою вірогідністю отримає Ентоні Гопкінс за роль у фільмі Батько або покійний Чедвік Боузман за свою останню роботу Ма Рейні: Мати блюзу.

Основною претенденткою на перемогу у номінації краща жіноча роль є Кері Малліган, яка зіграла у стрічці Дівчина, що подає надії.

Повний список номінантів на Оскар 2021

Американська кіноакадемія оголосила номінантів премії Оскар-2021, яка відбудеться 25 квітня.

Рекордсменом за кількістю номінацій стала драма Девіда Фінчера Манк. Також по шість номінацій отримали фільми Батько, Мінарі, Іуда і чорний Месія, Земля кочівників, Звук металу і Суд над чиказькою сімкою.

Фото: Getty images