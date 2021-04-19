Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шамаєва) розповіла, що набрала у вазі 2,5 кг через те, що почала їсти вночі.

За словами дівчини, вона ніколи не думала, що буде прокидатися серед ночі та бігти до холодильника. Тепер вона посперечалася, що скине набрані кілограми за тиждень.

– У мене починається пекельний тиждень. Я сьогодні починаю відновлювати режим і лягати спати о 22.00. Ніколи не думала, що дізнаюся, що таке нічний жор. Наразі я на 2,5 кг більше своєї ідеальної форми, – сказала Jerry Heil.

Артистка поділилася, що планує пройти курс антицелюлітного масажу, на який збирається добиратися пішки.

– Буду бігати на масаж близько 10 кілометрів. Екстремальні умови – екстремальні способи, – сказала виконавиця.

Jerry Heil переїжджає в США

Нещодавно стало відомо, що Jerry Heil переїжджає в США. Головна причина – мрія про кар’єру композитора.

Яна планує вчитися в США в Berklee College of Music. За словами дівчини, вона хочеться набратися досвіду, щоб потім вкласти його в українську культуру.

Фото: Jerry Heil