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Каріна Зуєва |

Принц Гаррі відклав повернення в Лос-Анджелес після похорону принца Філіпа

Принц Гаррі

Принц Гаррі може відкласти своє повернення в Лос-Анджелес, щоб залишитися на день народження королеви Єлизавети II.

У середу, 21 квітня, бабусі герцога Сассекського виповниться 95 років.

Рішення було ухвалене після зустрічі принца Гаррі зі старшим братом – принцом Вільямом. Розмова стала першою після скандального інтерв’ю герцога Сассекського з Опрою Вінфрі.

Також заброньований квиток на літак вказує на те, що принц Гаррі відклав своє повернення. Найімовірніше він хоче залишитися з бабусею, щоб підтримати її в день народження, який вона вперше за багато років відзначатиме без принца Філіпа.

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Раніше повідомлялося, що герцог Сассекський повернеться в Лос-Анджелес 19 квітня.

Зустріч принца Гаррі та королівської родини

Принц Гаррі прибув до Великої Британії з США минулого тижня, для того, щоб узяти участь у похоронній церемонії свого діда. Королівська родина влаштувала герцогу Сассекському холодний прийом, під час його нетривалого перебування на батьківщині.

Дружина принца Меган Маркл залишилася вдома за порадами лікарів.

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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