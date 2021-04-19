Народний депутат Верховної Ради порушив карантинні норми та влаштував гучну вечірку в одному з готелів Києва. Про це повідомили на офіційному сайті Нацполіції.

Згідно з даними, вечірка проходила у готелі у Подільському районі без дотримання карантинних обмежень. Наразі на місці події знаходяться правоохоронці, які встановлюють обставини інциденту.

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Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. За порушення карантинних норм може бути штраф на суму від 17 000 до 51 000 грн.

За даними ЗМІ, вечірку організував нардеп зі Слуги народу Микола Тищенко.

Факти ICTV намагалися зв’язатися з Тищенком для того, що він прокоментував ситуацію. Але відповіді ми поки не отримали.

Дотримання карантинних обмежень у Києві

У Києві поліція за добу перевірила понад 533 об’єкти на дотримання карантинних обмежень.

Попри заборону та розпал локдауну 50 закладів столиці працювали та обслуговували відвідувачів всередині. Серед порушників – Hype, 50, Ішак, Спаркс, Shef, ресторан у готелі Favor Park та інші.

Також правоохоронці склали 250 адміністративних протоколів на відвідувачів закладів.

Джерело: Нацполіція