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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Я була найщасливішою: Анна Седокова показала себе після операції

Українська співачка Анна Седокова показала, який має вигляд після операції на правому оці. У зірки був халязіон.

Анна Седокова

Анна Седокова зізналася, що два тижні страждала від болю, перш ніж наважилася на операцію. Через це їй довелося скасувати дві премії та перенести чотири великі знімання.

За словами зірки, що їй було дуже страшно, але жити з хворим оком вона не хотіла.

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У сторіз на сторінці в Instagram Анна показала свій зовнішній вигляд та зізналася, що після операції почувається щасливою людиною.

– Це око навіть після операції має набагато кращий вигляд, ніж вранці, – написала Седокова.

Анна Седокова поділилася відвертим фото

Співачка Анна Седокова поділилася відвертим фото, на якому позує напівоголеною.

На світлині зірка постала у бежевому боді навпроти панорамного вікна. Свій образ Седокова довершила босоніжками на високих підборах.

Фото: Анна Седокова

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