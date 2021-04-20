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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Австралія не поїде в Роттердам на Євробачення 2021

Монтань - представитель Австралии на Евровидении 2021

Співачка Montaigne, яка представлятиме Австралію на Євробаченні 2021, не зможе виступити на головній сцені конкурсу у Роттердамі. Вона продемонструє свій номер у записі.

Глава австралійської делегації на Євробаченні Джош Мартін пояснив, що причиною стали карантинні обмеження через пандемію коронавірусу.

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Саме тому Montaigne не зможе прилетіти з однієї частини світу в іншу.

– Це дуже розчаровує, особливо співачку Montaigne. Але за останній рік ми навчилися  досить добре змінювати наші плани та підлаштовуватися під умови, які пропонує сучасний світ. Ми будемо змагатися і плануємо показати дуже особливе та епічне шоу, – сказав Джош Мартін.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2021

Згідно з прогнозами букмекерів на Євробачення 2021 найбільше шансів для перемоги має співачка Destiny, яка представлятиме Мальту.

Друге і третє місце прогнозують представникам Швейцарії та Франції відповідно. Також у п’ятірку найкращих увійшли виконавці з Болгарії та Італії.

Гурт Go-A, який представлятиме Україну, займає 18 позицію у міжнародному прогнозі букмекерів.

Джерело: Sydney Morning Herald

Фото: Eurovision.ua

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