Актори гумористичного шоу Дизель Шоу розповіли, як провели рік на карантині та поділилися планами на майбутнє.

Акторський склад Дизель Шоу – це 11 артистів – Єгор Крутоголов, Олександр Бережок, Вікторія Булітко, Євген Гащенко, Євген Сморігін, Сергій Писаренко, Євген Нікішин, Яна Глущенко, Дмитро Танкович, Маруся Грицук та Юлія Мотрук.

Ексклюзивне інтерв’ю з учасниками гумористичного шоу – читайте на Фактах ICTV.

Про рік на карантині

За словами Євгена Сморігіна, вся команда практично одночасно перехворіла на Covid-19. Винятком стала лише Яна Глущенко.

– Ми саме були в процесі репетицій, коли поступово всі почали хворіти. Якийсь час зустрічалися по Zoom, але готувати так концерти нереально та неефективно. Коли вже всі підчепили коронавірус, то вирішили повернутися до нормальних зустрічей. Якщо і хворіти, то всім разом, – додав Єгор Крутоголов.

Про очікування концертів

Євген Гашенко зізнається, що за глядачами ДизельШоу скучили більше, ніж за виступами.

– Концерти в нас були, але без людей, – пояснює він.

– Це дійсно нам потрібно та необхідно. Якщо серйозно, то ми не можемо існувати без глядача. Всі дії стають безглуздими. Незважаючи на постійне хвилювання перед живими концертами, твій організм розуміє, що потрібно зібратися та виділити адреналін, а мозку потрібно нічого не пропустити. Цього не вистачає, – погоджується з колегою Єгор Крутоголов.

Про нових персонажів на карантині

Актори ДизельШоу намагалися зайвий раз не зловживати темою карантину, аби відволікти та підтримати глядача.

Так, у Вікторії Булітко з’явився новий персонаж – Віка Квартирна, яка співає гумористичні пісні.

– Взагалі ми практично в усіх номерах намагалися зробити таку ауру ніби карантину немає, щоб люди розуміли, що все не так погано. Навіщо це глядачеві, якщо він може все це побачити вийшовши на вулицю або увімкнувши новини, – сказал Олександр Бережок.

– Навіть був момент, коли я зайшов до наших хлопців і кажу, що у нас ніби карантин, а номерів про це немає. Але в цьому і є сенс, щоб відволікти людей, – зізнався Єгор Крутоголов.

– Є кумедний номер про олімпійську збірну України після карантину. Або про поліцейських. Максимум три-чотири сцени було на цю тему, де ми її прямо висміювали, – додав Сергій Писаренко.

Про теми жартів

Незважаючи на пандемію, теми для гумору глобально не змінилися, зізнаються Дизель Шоу.

– Життя особливо не змінюється. Зрозуміло, що людина підлаштовується під реальність, так і з жартами, – сказав Олександр Бережок.

Про плани на наступний рік

– Мені здається, що в усіх наразі одна мрія – зробити так, як було. Напевно, так вже не буде, але хоча б прибрати маски та вірус, – зізнається Єгор Крутоголов.

– Дуже хочеться в тур. Щоб ми могли бачити зали, людей, а вони нас, – зізнався Євген Сморігін.

Про відчуття після концерту

Актори зізнаються, через надмірний заряд енергії після концертів часто не можуть спати вночі.

– Ти лягаєш у ліжко та перебираєш у голові весь виступ. Думаєш про те, де глядач сміявся, а де ні, – пригадує Єгор Крутоголов.

Побажання глядачам

Наостанок актори побажали глядачам стежити за власним здоров’ям і не хворіти.

– Будьте здорові. Слідкуйте за своїм організмом і будьте на позитиві, бо коли дивитеся по телевізору багато всього поганого, то стає не дуже добре, – додав Євген Гащенко.

– Приходьте на наш концерт, адже ми постачальники ендорфіну в Україні, – сказав Євген Сморігін.

– Найголовніше – вірте, що все буде добре, – підсумував Єгор Крутоголов.

Дизель Шоу

Проект Дизель шоу розпочав своє існування в 2015 році. Вже за рік команді вдалося зібрати два аншлаги поспіль.

Концерти Дизель шоу складаються зі мініатюр і номерів на тему сімейних взаємин, кохання, актуальних подій у країні та світі.

Також артисти активно знімаються в інших проектах Дизель Студіо – телесеріалі На трьох, Папанькі, Вижити за будь-яку ціну тощо.

Фото: прес-служба Дизель Шоу