Українська співачка Ніна Матвієнко зізналася, що в дитинстві ненавиділа своїх батьків. Причиною було те, що вони вбивали та їли домашню худобу.

За словами Ніни Матвієнко, вона завжди була дуже довірливою та вразливою дівчинкою. Тому співачка щиро не розуміла, навіщо батько різав худобу.

Артистка зазначила, що боялася батьків, оскільки вони змушували її робити те, що вона не хоче. Тому Матвієнко тікала від них та ховалася на кладовищі.

– Я їх не любила – ні батька, ні матір. Я їх ненавиділа щосили в дитинстві. Вважала, що це найстрашніші люди, бо вони ріжуть телят, а потім їдять це все. Я тікала від них, ховалася на кладовищі, на дереві сиділа, – зізналася Ніна Матвієнко.

Що відомо про Ніну Матвієнко

Ніна Матвієнко народилася у багатодітній родині, у неї було десять братів та сестер. У 1985 році співачка отримала звання народної артистки України.

У шлюбі з художником Петром Гончаром Матвієнко народила трьох дітей: Івана, Андрія та Антоніну. На разі подружжя живе окремо.

Джерело: Кондратюк у понеділок

Фото: Тоня Матвієнко