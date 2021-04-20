93-а церемонія нагородження Оскар пройде у ніч з 25 на 26 квітня у Лос-Анджелесі. Премія розпочнеться о 01.30 за київським часом з червоної доріжки.

Подивитися пряму трансляцію церемонії вручення Оскар-2021 можна на телеканалі ABC Television Network.

Премія пройде одночасно на історичній Юніон стейшн в Лос-Анджелесі і в театрі Dolby з дотриманням всіх карантинних обмежень.

Ведучими на церемонії стануть актори Бред Пітт і Зендея.

Премія Оскар 2021 пройде офлайн

Церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться у традиційному форматі.

Організатори впевнені, що зможуть гарантувати безпеку учасникам на заході. Також на премії діятиме система, яка дасть змогу отримувати своєчасні результати ПЛР-тестів на Covid-19.